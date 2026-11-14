徳永怜奈が山口周南レディースカップ優勝

徳永怜奈が下部ツアー山口周南レディースカップで優勝し、賞金ランク3位に浮上。レギュラーツアー出場権獲得へ最終戦に照準を合わせる。

徳永怜奈 が14日に山口県で開催された下部ステップアップツアー「 山口周南レディースカップ 」で初優勝を果たした。最終日の14日、周南カントリークラブ（6531ヤード、パー72）で行われた試合は、曇り時折雨のコンディション（気温18・3度、北北東の風1・5メートル）のもと、観客1794人の前で熱戦が繰り広げられた。賞金総額2000万円、優勝賞金360万円のこの大会で、 徳永怜奈 は通算6アンダーの211をマークし、栄冠を手にした。

最終日72打で首位独走の勝利

最終日を迎えた時点で、下部ツアー1勝の永嶋花音（25）と同率首位でのスタートだった徳永怜奈は、最終ラウンドで2バーディー、2ボギーの72を記録した。このスコアにより、通算6アンダーで回り、永嶋を1打差で振り切った。プロ2年目の徳永怜奈は、この勝利により念願の優勝賞金360万円を獲得した。雨天や風の強いコンディションにもかかわらず、安定したプレーで首位を死守し、初めてのツアー制覇を達成した。

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ショットとパターの相互補完戦略

徳永怜奈は、今季の戦い方について「シーズン開幕前に自分が思い描いていた姿よりは、良い結果になっている」と振り返り、ショットとパターのバランスを重視した戦略が功を奏したと語っている。具体的には、「ショットが悪かったらパターでカバーし、パターが悪かったらショットでカバー」という柔軟な対応が可能となったことが大きい。このように、得意な方で苦手な箇所を補うゴルフができるようになり、現在は優勝を目指す段階に入ったと自己分析している。

通信制高校出身のプロテスト合格組

大阪市生まれの徳永怜奈は、滋賀県高島市にある通信制のECC学園高を卒業した。プロテストには2024年11月に合格し、同級生の中村心と共にプロ入りを実現した。同年の合格者には、都玲華、荒木優奈、入谷響、福田萌維、加藤麗奈、吉田鈴らがいる。昨季はプロ1年目としてレギュラーツアーを中心に戦い、ポイントランキング64位でシーズンを終えたが、今季は下部ツアーを主戦場としている。

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安定感が賞金ランク3位への急浮上

今季の下部ツアーにおいて、徳永怜奈は「山口周南レディースカップ」が18試合目となる。その間にトップ10入りを8度果たし、予選落ちはわずか1度という高い安定感が武器となっている。この優勝により、下部ツアーの賞金ランキングで7位から3位（1320万8733円）へと急浮上した。下部ツアーの上位2名は来季のレギュラーツアー前半の出場権を得られるため、この順位争いは非常に重要な意味を持つ。

レギュラーツアー出場権を目前に

現在の賞金ランクで2位に位置する韓国のリ・ハナに対し、徳永怜奈はその差を137万5395円まで迫った。18日に京都の城陽カントリークラブで開幕する今季最終戦「京都レディース」に向けて、徳永怜奈はレギュラーツアー出場権獲得へ向けて最後の追い込みをかける。最終戦で好成績を収めることができれば、来季の舞台であるレギュラーツアーへの切符を確保できる可能性がある。今後のプレーに注目が集まる。