徳島市立高校が鳴門高を2-0で破り全国出場5年連続を決める

徳島市立高校が鳴門高を2-0で破り、全国高校サッカー選手権への5年連続出場を達成した。夏の雪辱を果たしたチームの戦略と選手たちの意欲に迫る。

徳島県で開催された冬の高校サッカー選手権予選決勝で、 徳島市立高校 は鳴門工業高校を2対0で破り、全国大会への出場権を獲得した。この勝利により、 徳島市立高校 は全国大会へ5年連続で出場することになった。昨夏の県予選敗退という雪辱を、冬の舞台でしっかり晴らす形となった。

守備の堅牢さが勝利を呼び込んだ

徳島市立高校は、普段の練習から攻撃への参加を意識し、味方選手とのワンツーパスやコンビネーションの練習を積み重ねてきた。決勝当日、柏木選手は自分の攻撃参加の少なかったことを反省しつつも、チーム全体としては堅固な守備を披露した。鳴門高に対して無得点に抑え込んだ守備力は、2対0の白星を導く原動力となった。

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プレッシャーをチャレンジ精神に変換

柏木選手は、昨年の経験について重圧として背負うのではなく、新たな挑戦として捉え直したと語る。夏の大会で負けた悔しさをバネにし、冬の時期はプレッシャーよりもチャレンジ精神を持って試合に臨むことができたという。このマインドセットの転換が、チームの粘り強いプレーにつながった。

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柏木選手の成長と将来の目標

柏木選手自身は、夏の大会以降、筋力トレーニングに重点を置いてきた。現在の自分の体格や体力が完全に完成しているとは感じておらず、今後とも対人プレーで負けない身体を作ることを目標としている。高校を卒業した後、大学でサッカーを続けたいという意向も示しており、選手としての技量向上とともに、人間としての成長も目指している。

全国舞台での新たな挑戦を誓う

今から待っているのは、高校生活最後の全国選手権だ。昨年は国立競技場で開幕戦を戦い、2回戦でもゴールを記録している。夏の大会では出場機会が得られなかった部分も、今度は全国レベルで発揮したいという意欲を滲ませている。徳島市立高校の大型DFが、今回の全国大会でどのようなプレーを見せるか、注目が集まっている。