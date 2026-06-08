徳島ヴォルティス新監督に加藤望氏就任 黒部FDが選考理由を説明

J2の徳島ヴォルティスは、新監督に元日本代表FWの加藤望氏が就任することを発表。黒部光昭フットボールダイレクターは、選手の特徴を活かす戦術を重視した選考経緯を説明した。

J2リーグの 徳島ヴォルティス は、新監督に元日本代表FWの 加藤望 氏が就任することを発表した。 クラブのフットボールダイレクターを務める 黒部光昭 氏は、選考理由について「日頃からハードワーク、球際、切り替えといったチームとしての戦い方のベースとなる大枠の部分については発信をしています。

今回の監督選考にあたっては、そういったベースを選手に徹底させた上で、更にどういった戦術で現在所属する選手たちのスペシャルな特徴をどう活かすかを重視しました」と説明した。 また、「試合で勝つための戦術面はもちろん、その選択を突き詰めて徹底できる手腕を評価した」とも伝えている。 加藤新監督は就任にあたり、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントしている。

「徳島ヴォルティスは、監督だけでなく、選手、スタッフ、そしてファン・サポーターの皆さまと想いを重ね、ともに闘い、ともに成長していくクラブだと感じていました。 私が今、お約束できることは、この瞬間からチームのためにすべてを捧げ、全力を尽くすことです」。 さらに、「戦術はあくまで選手を輝かせるための手段です。 今いる選手たちの強みを深く理解し、一人ひとりの可能性を信じ、攻守にアグレッシブで、選手が躍動し、ピッチ上にまるで13人、14人いるように感じられる魅力あるフットボールを目指します」と意気込みを語った。

新監督は現役時代、Jリーグで活躍し、日本代表としてもワールドカップ出場経験を持つ。 指導者としては下部組織や他クラブでのコーチ経験を積み、攻撃的なサッカーを志向することで知られる。 徳島ヴォルティスは今シーズン、J2リーグで中位に位置しており、新監督の下での巻き返しが期待される。 黒部FDは「スタッフ、選手、クラブ、そして12番目の選手であるファン・サポーターの皆さまが力を合わせれば、必ず素晴らしい景色を見ることができると信じています。

勝つことも負けることも、すべてをチームの成長の糧に変えながら、皆さまとともに前へ進んでいきたい。 そして、フットボールを通じて、皆さまが少しでも日常生活の中に楽しみを感じられるようなそんなチームをつくっていきたいと思っています」とファンへのメッセージを送った。 クラブは今後、新監督の下で新たな戦術の浸透を図るとともに、夏季移籍市場での補強も視野に入れている。 地元サポーターからは早くも期待の声が上がっており、次節のホームゲームでは新体制初勝利を狙う。

徳島ヴォルティスの新たな挑戦が始まった。 なお、今回の監督交代は、前監督の成績不振を受けたもので、クラブは再建を図るため、経験豊富な加藤氏を招聘した。 黒部FDは「加藤監督は選手の能力を最大限に引き出す能力に長けており、チームに新たな風を吹き込んでくれると確信している」と語っている。 新監督の初采配となる試合は、今週末に予定されている





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徳島ヴォルティス 黒部光昭 加藤望 Jリーグ 監督就任

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