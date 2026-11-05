徳島スダチ収穫激減で旭食品が出荷停止、鍋用品市場に打撃

徳島県産スダチの収穫量がピーク時の4割に激減し、旭食品が創業以来初めて出荷停止に追い込まれた。鍋物シーズン前の回復まで、関連業界に広域な影響が及んでいる。

徳島県 で生産される スダチ の収穫量が大幅に減少しており、全国の生産量の98％を占める同県の供給難が、食品メーカーや外食産業に深刻な影響を及ぼしている。特に、 徳島県 の収穫量は過去30年余りでの最高峰だった時期と比較して、現在では40％強にとどまっている。

創業45年目にして初出荷停止

大阪府八尾市に本社を置く旭食品は、年間200万本以上を販売する主力商品「旭ポンズ」について、今年6月から出荷を一時停止せざるを得なくなった。同社は昭和42年に商品の販売を開始しており、創業以来初めての出荷中止という事態を招いた。味や香りの決め手となるスダチ果汁の不足が、この苦渋の決断を引き起こした直接的な原因である。

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旭ポンズは、歌手かつタレントの故やしきたかじんさんが自身の番組で繰り返し絶賛したことで、特に関西地域において高い知名度とブランド力を確立している。しかし、原料確保が困難な状況が続いたため、限定出荷ではなく完全な停止を選択せざるを得なかった。同社は、自社の製品が持つ独特な風味を維持できるだけの十分なスダチを確保できる目処が立つまで、出荷再開を先送りした。

鍋物シーズン向けに出荷再開

旭食品の高田雅規社長は、出荷停止という決定が企業としていかに苦しい選択であったかを明かしている。その後、原料であるスダチの供給網が安定し、旭ポンズならではの風味を維持可能な水準まで確保が進んだため、同社は10月に入ると出荷を再開した。高田社長は、本格的な鍋物のシーズンに間に合わせることができたと述べ、一息つく状態にあることを語った。

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ポン酢やスダチは、サンマなどの魚介類やマツタケなどの山菜を調理する際にも欠かせない調味料として、日本料理において重要な役割を果たしている。さわやかな香りと酸味が料理に彩りを添えるため、消費者からの需要は絶えない。しかし、生産量がピーク時の4割未満にまで落ち込んでいる現状では、メーカー側の対応が問われる局面となっている。

食品業界全体への波及影響

旭食品のような大手メーカーの混乱は、食品業界全体に広がっている。スダチ不足はポン酢製品だけの問題ではなく、これを原料とする様々な加工食品や、外食産業で提供されるメニューにも影響を及ぼしている。鍋物シーズンを前に供給が回復したとはいえ、原料価格の高騰や品揃えの制限といった形で、消費者や事業者にとっての負担が増大する可能性もある。

徳島県に依存度が高いスダチの生産基盤が脆弱化している事実に対し、業界全体での供給体制の見直しや、代替原料の開発、あるいは他地域からの調達など、長期的な対策が急務となっている。今後の動向によっては、再び出荷停止が生じるリスクも残されており、関係業界は慎重な監視と対応が求められている状況である。