フリーアナウンサー徳光和夫（85）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。ファンを公言する… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリーアナウンサー 徳光和夫 （85）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「 徳光和夫 とくモリ！ 歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。 ファンを公言する巨人がドラフト1位で指名し、26日に初めて直接面談に臨んだ横浜・ 織田翔希 投手（18）について言及した。

番組冒頭で、巨人が織田に「世界最高投手への挑戦 沢村賞＆サイ・ヤング賞初のダブル獲得に向けて」と題したプレゼン資料や、松井秀喜監督が現役時代に付けた背番55を提示した話題を紹介。 徳光は「もしかするとジャイアンツの話をいろいろ聞いてくれて、織田投手の中に変化がありやなしや、ということでありますが」と切り出した。 続けて「まったく素人で野球好きの私の意見としましては、何度も申し上げますけど、すぐにメジャーには行けないわけですよね。 マイナーで経験しなきゃいけない。

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なおかつ、選手側がもめております」と、MLBと選手会の間で新労使協定が締結されておらず、オーナー側が施設封鎖などの措置を含むロックアウトを敢行する可能性が取り沙汰されている現状を紹介した。 徳光は「そういった中に織田さんが入って行きましても、果たしてどうなるのかな、と。 いきなりきな臭いような感じの大人の社会に紛れ込んでしまいまして、彼自身、ちょっと違っちゃったかな、と思うんじゃないかな」と推察。