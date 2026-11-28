フリーアナウンサー徳光和夫（85）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。のちに大成する女… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

フリーアナウンサー 徳光和夫 （85）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「 徳光和夫 とくモリ！ 歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。 のちに大成する女優の高校生時代に、同じアパートで遭遇していた過去を明かした。

番組では、この日59歳の誕生日を迎えた女優で歌手の原田知世の「ダンデライオン～遅咲きのたんぽぽ」をオンエア。 曲が終わると徳光は「やっぱり女優さんの歌い方って歌手の人と明らかに違いますよね。 表現しているな、という感じ、無理なく表現しているな、と、薬師丸ひろ子さんにも思うんですけど、映画女優の方が歌うと明らかに歌が違った形で魅力的になるな、って」としみじみ語った。 その流れで「僕にしてみますと、あの知世ちゃんが59歳か、って、これがちょっとびっくりしておりまして」と言及。

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「なぜ、あの知世ちゃん、なんて言うか…そんな親しいわけじゃないんですが、僕『ズームイン！！ 朝！ 』時代に東京に単身赴任みたいな形で日本テレビの近くにアパートを借りてそこに住んでいたんですけど、私の住んでいたアパートの上に、知世さんがマネジャーの女性の方と一緒に住んでました」と、日本テレビ時代に同じアパート在住だったことを明かした。 徳光は「朝、エレベーターで会うんですよ。