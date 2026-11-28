フリーアナウンサーの徳光和夫がニッポン放送の番組で、実業家・前澤友作氏が建造した総工費約700億円の超豪華メガヨット「nausicaä」を紹介。内部设施の詳細や巨額資産への驚きを語るとともに、自身の競馬への言及も含め、格差社会への複雑な心境を吐露した。

フリーアナウンサー 徳光和夫 （85）が28日、パーソナリティーを務める ニッポン放送 「 徳光和夫 とくモリ！ 歌謡サタデー」（土曜午前5時）に生出演。 実業家の 前澤友作 氏（51）が約700億円を投じて建造した メガヨット 「nausicaä（ ナウシカ ）」への驚きを口をした。

今週話題となったニュースを伝えるコーナーで、徳光は「今週はね…この人スゴいんだね。 総資産がおよそ2390億円という実業家の前澤友作さん。 なんだっけ、ゾゾなんとか、だよな、なんだっけな、忘れちゃったな。 ZOZOTOWN（ゾゾタウン）か。

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そんなお金持ちだということは存じ上げなかったんですけど、彼が確か宇宙も志しているんだってね」と前澤氏の名を切り出した。 続けて「なんでも、総工費700億円と言われる超豪華な巨大ヨット、その内部をご自身のSNSで公開しまして話題になっているそうなんでありますね」と前澤氏が公開したヨットを紹介。