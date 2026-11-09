復讐デスゲーム新作『元カレ×デスゲーム』2027年初頭発売決定

Steam向けインタラクティブムービー『元カレ×デスゲーム』。主人公スー・ウェイが100人の元カレを裁く復讐劇。2027年初頭配信予定の概要と試練内容を解説。

映像主体のアドベンチャーゲーム『 元カレ×デスゲーム 』が、 Steam 向けに 2027年 初頭に配信されることが決定した。本作は、浮気や嘘、裏切りなどの罪を犯した"100人の元カレ"を一隻の豪華客船に集め、主人公「 スー・ウェイ 」による復讐のデスゲームを描いた作品である。開発側は、女性の復讐というテーマがゲーム業界で十分に扱われていないと考えたことが開発のきっかけだと明かしている。

ゲームシステムと裁定の仕組み

本作は実写風の映像を鑑賞しながら選択肢を選び、物語を進めていくインタラクティブムービー形式を採用している。開発元によると、デスゲームの各ラウンドでは誰を脱落させるかをプレイヤー自身が決定できる仕組みとなっている。どの元カレを生かし、どの元カレに罰を下すかを選択する権利は、被害者であるスー・ウェイの手に委ねられる。これは従来の恋愛シミュレーションとは異なり、復讐によって得られる爽快感を重視した物語構成を目指している。プレイヤーは裁きの鉄槌を下す側として、極限状態に追い込まれた男たちの心理を読み解く必要がある。

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過激化する試練と人間性の暴き

ゲーム内では「真心話か罰ゲームの審判」「ガラスの橋」「深海の嘘発見器」といった趣向を凝らしたさまざまな試練が用意されている。特に「ガラスの橋」は、その名の通りガラス張りの足場を渡る試練とみられ、ドラマ『イカゲーム』や漫画『賭博黙示録カイジ』を彷彿とさせる緊張感が期待される。こうした試練は過激さが次第にエスカレートしていく設計になっており、極限状態に追い込まれた元カレたちの仮面が一枚ずつ剥がれていく過程が描かれる。ゲームを通して、人間の醜い本性が暴かれていく展開が約束されている。

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開発意図と既存ジャンルとの違い

開発側は、女性を単なる被害者として描くのではなく、男性たちの運命を決定する存在として描くことを意識している。そのため、従来の乙女ゲームのような恋愛や育成をメイン要素とするのではなく、復讐劇に特化したストーリーテリングを展開する。11月3日時点でデモ版の開発は約80％まで完了しており、製品版の配信に向けて最終調整が進められている。このアプローチにより、女性プレイヤーを中心に、これまでのジェンダー描写への不満を持っていた層に響くコンテンツへと仕上がっている。

配信スケジュールと今後の展開

『元カレ×デスゲーム』の製品版は、2027年初頭にSteam向けに配信する計画だ。現在、気になるプレイヤーはウィッシュリストに登録しておくことが推奨されている。100人の元カレの中で、果たして何人が生還できるのかは不明であり、プレイヤーの選択次第で結末が変化する。豪華客船という閉鎖空間で行われるこの復讐劇は、単なるエンターテインメントを超え、現代社会における関係性や正義の意味を考えるきっかけにもなり得る。詳細な情報は開発元の発表を待ちたい。