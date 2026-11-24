今シーズンは出場機会が少なく、レアル・マドリーで苦しい時期を過ごしてきたモロッコ代表のブラヒム・ディアス。そのディアスに、いくつかの明るい兆しが見え始めている。

ディアスと レアル・マドリー は、ともに歩み続けることを望んでいる。 双方が互いを将来に向けた最善の選択と見なしているのだ。 レアル・マドリー はこの モロッコ 代表MFを将来のプロジェクトの一員と考えている。

それはジョゼ・モウリーニョにとっても同じで、指揮官は契約延長の可能性が伝えられると笑顔を見せたという。 ディアスの先発出場はわずか2試合で、最後は9月8日のインテル戦だった。 いくつかのフィジカル面の問題を抱えていたものの、すでにプレーできる状態にある。 それだけに、イタリアのチームを相手に見事な活躍を見せた後、一部の期間で出番がなかったことには不可解さが残る。

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一方、モロッコ代表におけるディアスの立場に疑いの余地はなく、今やチームを代表するスターの一人となっている。 直近のインターナショナルマッチウィークでは力強い復活を遂げ、前回の代表活動期間中のニジェール戦では2アシストを記録した。 そのうちの一つは見事なものだった。 その活躍はアフリカ・ネーションズカップでも続いた。5ゴールを挙げて得点ランキングのトップに立ち、それぞれ4ゴールのモハメド・サラーとヴィクター・オシムヘンを上回ったほか、大会ベストイレブンにも選出された。

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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日に裁定を下す予定で、モロッコサッカー連盟は勝訴できると自信を見せている。 試合ではセネガル代表が勝利したが、同代表はPK判定が不当だとして抗議し、数分間にわたってピッチを離れていた。 12月2日に受賞者が発表されるアフリカ・バロンドールの候補にも名を連ねるディアスにとって、この裁定はモロッコ代表での初タイトル獲得を確定させる機会となるかもしれない。 彼はこれまでマンチェスター・シティで3つ、ミランでセリエA、レアル・マドリーで7つのタイトルを獲得している。