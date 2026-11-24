今シーズンは出場機会が少なく、レアル・マドリーで苦しい時期を過ごしてきたモロッコ代表ブラヒム・ディアスに、いくつかの明るい兆しが見え始めている。

ディアスと レアル・マドリー は、ともに歩みを続けることを望んでいる。 両者とも、互いを将来に向けた最良の選択肢と考えているのだ。 レアル・マドリー はこの モロッコ 人選手を将来のプロジェクトの一員と位置づけている。

それはジョゼ・モウリーニョにとっても同じで、指揮官はディアスの契約延長の可能性を伝えるニュースを笑顔で受け止めたという。 ディアスが先発したのはわずか2試合で、最後は9月8日のインテル戦だった。 いくつかのフィジカル面の問題を抱えていたものの、すでに出場可能な状態にある。 そのため、イタリアのクラブ相手に目覚ましい活躍を見せた後、一時期起用されなかったことには、いくらか謎が残っている。

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一方、モロッコ代表でのディアスの立場には何の疑いもない。 今やチームを代表するスター選手のひとりだ。 最近のインターナショナルマッチウィークでは力強い復調を見せ、前回の代表活動ではニジェール戦で2アシストを記録した。 そのうちのひとつは見事なものだった。

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その活躍はアフリカネイションズカップでも続いた。5ゴールで得点ランキングのトップに立ち、それぞれ4ゴールのモハメド・サラーとヴィクター・オシムヘンを上回ったほか、大会ベストイレブンにも選出された。 スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日に裁定を下す予定で、モロッコサッカー連盟内では勝利への自信が広がっている。

セネガル代表はピッチ上で勝利を収めたものの、PKの判定は誤りだとして抗議し、数分間ピッチを離れていた。 12月2日に受賞者が発表されるアフリカ年間最優秀選手賞の候補にも名を連ねるディアスにとって、今回の裁定はモロッコ代表での初タイトル獲得を確かなものにするチャンスとなるかもしれない。 ディアスはこれまでにマンチェスター・シティで3つ、ミランでセリエA、レアル・マドリーで7つのタイトルを手にしている。