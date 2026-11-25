サイバー攻撃の脅威がが増す中、「サイバー保険」に加入する企業が増えている。特に不正アクセスによる情報漏えいが頻発した10月以降、保険会社への問い合わせが急増している。専門家は「サイバー攻撃は従業員個人の努力だけで防げるものではなくなっている」と警告。組織全体で重層的な対策を施す必要性を強調する。

サイバー攻撃の脅威が増す中、「サイバー保険」に加入する企業が増えている。 特に不正アクセスによる情報漏えいが頻発した10月以降、保険会社への問い合わせが急増している。 専門家は「サイバー攻撃は従業員個人の努力だけで防げるものではなくなっている」と警告。

組織全体で重層的な対策を施す必要性を強調する。 サイバー保険は、サイバー攻撃を受けた際の原因調査やシステム・データの復旧、コールセンターの設置などに要する費用を補填（ほてん）する。 補償範囲は各社のプランによるが、システムを機能不全に陥らせて金銭を要求する「ランサムウェア」攻撃を受けて「身代金」を支払った場合は、犯罪の助長を防ぐ観点から一律で対象外となる。 ただ、中小企業の経営者らを対象に実施した実態調査では、25年度の加入率は8.8％。

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調査を開始した21年度の4.1％からは上昇したが、約半数がサイバー保険の存在すら知らなかった。 警察庁によると、26年上半期にランサムウェアの被害を受けた123件のうち約6割が中小企業。 また、被害企業・団体へのアンケートでは復旧に1000万円以上を要したケースが6割を占め、1億円以上も複数確認された。 警察への相談も増えており、大阪府警サイバーセキュリティ対策課では、26年1月～10月末に企業・団体への不正アクセスに関する相談を約80件を把握。25年同時期の約2.5倍という。

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また、サイバー犯罪に関する相談件数は約1万800件受理している。 サイバー保険に加入しても情報漏えいによるブランドイメージの低下は避けられず、「サイバー攻撃に備えた想定と訓練を継続的に行っていく必要がある」と強調。 定期的なシステムの見直しや、管理する個人情報を必要最小限にとどめるといった対策も求められるとしている。 （堀口明里）