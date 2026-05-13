従業員一人一人が成長機会を創出する DíkySESSION: オーガニック専門家レムケなつこ氏との交流による教育プロジェクト

当社は、オーガニックを信じている社員の方々が集まり、成長を叶え、お互いに学んでいきたいという気持ちがあった。そこで、オーガニック専門家であるレムケなつこ氏と交流する機会が貰えたことから、教育プロジェクトが誕生しました。教育プログラムの内容は、オーガニックが「あたりまえ。」という社会像になり、ドイツのオーガニック教育で個を育て、社会全体を変えるという理念に基づいています。従業員一人一人に成長機会を創出する事を目的としています。

当社は、オーガニックが好きな人、そしてオーガニックの可能性を信じる人が集まりました。 ここ数年は、商品強化・販売強化に加え、経費や組織構造の改革を中心に進めてまいりましたが、逆に、当社にご縁あって活躍してくれている従業員一人ひとりに対して十分な教育機会を提供できていなかったという反省がありました。

日本におけるオーガニック市場の拡大・当社の成長加速には、依然として大きな挑戦や壁が存在します。 それらを乗り越えていくためにも、従業員一人ひとりの成長機会を創出する必要性を感じていた中、オーガニック専門家であるレムケなつこ氏と出会う機会に恵まれました。 氏が掲げる「オーガニックが、あたりまえ。

」という社会像、「ドイツ発のオーガニック教育で個を育て、社会全体を変える」という理念は、当社のミッションである「オーガニックを日常に」を、自己成長・自己実現を叶える強い個が集まり、挑戦し続ける力強い集団になることで具現化したいという私の考えと共鳴し、この度の教育プロジェクトが誕生しました。 ■今後について ビオセボンは、今後も「オーガニックを日常に」という理念のもと、商品やサービスにとどまらず、人材育成や組織づくりを通じて、日本におけるオーガニック市場の拡大・成長、そして持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。 慶應義塾大学経済学部卒。

青年海外協力隊およびJICA専門家として途上国支援に携わった後、ドイツの大学院と研究所でオーガニック研究に従事。 日本最大のオーガニックスクールIOBの運営を担当。 科学的根拠に基づき、オーガニックが持つ「社会を変える力」を発信しています。 日本ブランドのドイツ進出支援、補助金活用支援、ドイツにて民泊事業など、日本国内外で活動しています。 バイエルン州でドイツ人夫と小４の息子と暮らしています





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