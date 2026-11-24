歌手でタレントの後藤真希が24日、埼玉・東武動物公園で行われた映画『ジュマンジ／オープンワールド』（12月25日公開）の吹替声優発表＆イルミネーション点灯式に登場した。本作の鍵を握る“プリンセス”の…

歌手でタレントの後藤真希が24日、埼玉・東武動物公園で行われた映画『ジュマンジ／オープンワールド』（12月25日公開）の吹替声優発表＆イルミネーション点灯式に登場した。 本作の鍵を握る“プリンセス”の日本語吹替声優を務めることが発表され、芸能生活27年にして初となるハリウッド映画の吹き替えに意気込みを語った。

あいにくの雨となったこの日、後藤は赤と白を基調としたプリンセスサンタ風の衣装で登場。 傘を差しながらのトークとなったが、寒さを感じさせないほど華やかな笑顔を振りまいた。

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「ちょっぴり鳥肌が立っておりますが」とおどけながら、「12月25日公開なので、クリスマスとプリンセスをかけてみました。 髪型も今日はプリンセスを若々しくイメージして寄せてきました」と衣装のポイントを紹介。

「今日は姫でいかせていただきます」と笑顔を見せた。 1995年に公開された『ジュマンジ』から始まったアクション・アドベンチャーシリーズ。 過去3作品の世界興行収入は累計20億ドルを超える。 シリーズのラストゲームとなる最新作では、ゲーム「ジュマンジ」のキャラクターや動物たちが、ゲームの世界から現実世界へと逆転送される。 ゲーム好きとしても知られる後藤は、吹替声優のオファーを受けた時の心境を「本当にびっくりが大きかった」と振り返り、「『ジュマンジ』シリーズは動物もたくさん出てきて面白かったし、迫力もある。

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私もゲームが好きなので、この世界に私も声として入れるんだと思ったら、めちゃくちゃうれしかったです」と喜びを語った。 アフレコはこれからだといい、「最近はもうアフレコのことばっかり頭の中にありまして。 いろんな作品を見ては『この作品のこの女性はこんなふうにしているんだ』って、勉強する感覚で、いろんなドラマや映画を見るようになりました」と明かした。 これまでアニメ作品で声優を務めた経験はあるものの、実写のハリウッド映画の吹き替えは初めて。

「今回はやっぱり口の動きに合わせたり、雰囲気を出したりすることをつかんでいかなきゃなと思っています」と、新たな挑戦に向けて準備を重ねている。 また、もし自分がゲームの世界に吸い込まれるとしたら、どんなゲームに入ってみたいかと聞かれると、「アクション系のゲームがいいなと思っています。 どうせなら現実世界とは全然違うことができるなら、思い切り戦ってみたいです」と、ゲーム好きの一面をのぞかせた。 『ジュマンジ』シリーズの見どころの一つが、ゲームのキャラクターとプレイヤーの外見と中身が入れ替わる“ボディスイッチ”。

最新作では、ドウェイン・ジョンソン演じるブレイブストーン博士の中に主人公の母親が入ってしまうという展開も描かれる。 後藤自身が『ジュマンジ』の世界に入るなら、どのキャラクターになってみたいかと問われると、「これはもう絶対にブレイブストーン博士ですかね」と即答。

「アクションもできるし、とにかくムキムキだし、色気があるし。 ちょっと入ってみたいですね」と理由を語った。 映画の大ヒットを祈願した点灯式では、カウントダウンに続いて後藤が「ジュマンジ！ 」と声を上げると、クリスマスツリーと動物をモチーフにしたイルミネーションが一斉に点灯。

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「わー！ すごい！ 」「うわぁ、クリスマスですね」と歓声を上げ、光り輝く動物たちに見入っていた。 最後に後藤は「皆様の期待に添えるように、精いっぱい頑張ってアフレコをしたいなと思っています。

公開はクリスマスなので、ご家族だったり、カップルだったり、皆さんで楽しく見てほしいなと思っております」と呼びかけた。