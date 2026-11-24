歌手でタレントの後藤真希が24日、埼玉・東武動物公園で行われた映画『ジュマンジ／オープンワールド』（12月25日公開）の吹替声優発表＆イルミネーション点灯式に登場。サイやキリン、ゾウとの触れ合いを楽…

歌手でタレントの後藤真希が24日、埼玉・東武動物公園で行われた映画『ジュマンジ／オープンワールド』（12月25日公開）の吹替声優発表＆イルミネーション点灯式に登場。 サイやキリン、ゾウとの触れ合いを楽しんだことを明かし、動物好きの一面をのぞかせた。 1995年に公開された『ジュマンジ』から始まったアクション・アドベンチャーシリーズの最新作。

今回は、ゲーム「ジュマンジ」のキャラクターや動物たちが、ゲームの世界から現実世界へと逆転送される。 後藤は本作の鍵を握る“プリンセス”役で、ハリウッド映画の吹替声優に初挑戦する。 映画の内容にちなんで、イベント前に園内で動物たちと触れ合ったという後藤。

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「サイに触れてみたり、キリンに餌をあげさせていただいたり、ゾウにもバナナをあげたりして、本当にかわいかったです。 一緒に撮影もしたので楽しかったんですけど、やっぱり生で見ると動物たちの迫力ってすごいなと思いました」と振り返った。 映画のように現実の街中に動物たちが出現したらどうするのかと問われると、「せめて肉食動物じゃなければいいなって願いますね」と話し、肉食動物に遭遇したら「必死に隠れます」とさすがに警戒。 一方、街中で出会ってもうれしい動物については「お馬さんとか、小動物とか。

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草食動物だったら何でもいけそうな気がします」と話し、「あと、お猿さんとか大好きです」と告白。 さらに「本当にサルを飼っていたこともあるので、友達になれそうな気がします」と、過去の飼育経験も明かした。 映画の大ヒットを祈願した点灯式では、後藤の「ジュマンジ！ 」の掛け声を合図に、クリスマスツリーや動物をモチーフにしたイルミネーションが一斉に点灯。 光り輝く動物たちに囲まれ、「わー！ すごい！ 」「素敵！ 」と喜んでいた。