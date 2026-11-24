暗証番号・ICカード・鍵の3つの方法で解錠。日常の使いやすさを重視した新モデルがAmazonに登場。Makuakeでは指紋認証・3D顔認証・掌静脈認証などを搭載した上位モデルを11月26日まで展開中

リリース発行企業：チャットロック株式会社 チャットロック株式会社（本社：東京都中央区）は、後付けスマートロック「Chatlock T30 Basic」を、2026年11月21日よりAmazon.co.jpにて販売開始しました。

販売価格は19,800円です。 Chatlock T30 Basicは、暗証番号・ICカード・鍵の3つの解錠方法に対応した、日常の使いやすさを重視したベーシックモデルです。 スマートロックを初めて導入する方にも選びやすい製品として、Amazonでの販売を開始しました。

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また、同じChatlock T30シリーズの上位モデル「ChatlockT30 Fingerprint」「ChatlockT30 Face」「Chatlock T30 Ultra」は、現在Makuakeにて先行展開中です。2026年11月24日時点で応援購入総額500万円を突破しており、プロジェクトは11月26日（木）12:00に終了予定です。 ■ スマートロックを、もっと身近な選択肢に。

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「T30 Basic」がAmazonに登場Chatlockは、こうした日常的な使いやすさを重視する方に向けて、T30シリーズの新たな選択肢として「T30 Basic」を展開します。