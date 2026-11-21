役所広司主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」の制作を担当した磯山晶プロデューサーが、地上波ドラマとの異なる現場環境や機材規模の違いについて詳細を明かした。

俳優の 役所広司 （70）が主演を務める Netflix オリジナルシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」が、現在世界中で独占配信され大きな話題を呼んでいる。この作品は、2024年にTBS金曜ドラマとして社会現象を巻き起こした大ヒット作「不適切にもほどがある！」を手掛けた脚本家の 宮藤官九郎 氏と、プロデューサーの 磯山晶 氏が再びタッグを組んだ話題の制作物である。

長年にわたり日本放送協会（TBS）を代表する地上波ドラマのヒットメーカーとして活躍してきた磯山氏にとって、本作は初のNetflix作品となる。TBSテレビを退社しNetflixと契約を交わした同氏が、新たな制作環境でどのような違いを感じ、どのような制作プロセスを経たのか。撮影現場の裏側から、地上波と配信サービスの構造的な違いが浮き彫りにされた。

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制作現場の規模と機材の違い

磯山氏によれば、配信ドラマの撮影現場における最大の特徴の一つは、時間的および予算的な「余裕」の有無である。同氏は「少し盛っている部分もありますが、京都の撮影所との差をつけたい」と述べつつも、「配信ドラマの現場の方が『余裕があるな』という部分は実感としてある」と率直に明かした。この余裕は、撮影の質やディテールへのこだわりを可能にする重要な要素となっている。

特に撮影機材の多さにおいて、両者の規模の違いは顕著である。地上波ドラマのロケ現場では、限られた人員で手際よく撮影を完了させ、次の現場へ移動するケースが一般的だ。同氏は「1日4現場とかをこなす日もある」と振り返り、過密なスケジュールの中で撮影が行われることが多かった当時の状況を語った。

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一方、配信作品では撮影車両が約30台以上も現場へ向かうこともあるという。同氏は「1日に3現場回ろうと言うと驚かれてしまう」といい、地上波時代に比べてはるかに広範なリソースを活用できる環境を整えていることを示した。この設備の充実により、撮影スタッフはより細部までこだわった映像作りを行えるようになっている。

スタッフ構成と海外ロケの可能性

現場に携わるスタッフの構成にも、地上波と配信サービス間で明らかな違いが見られる。作品によって異なりますが、配信作品では若いスタッフが多い現場もあるという。地上波では関連会社のスタッフを起用することが多いのに対し、配信作品ではフリーランスのスタッフを採用するケースが多く、その意識の違いを磯山氏は強く感じているという。

この新たな環境の恩恵を最も受けたのが、物語の核心をなす重要なモチーフとなる舞台「リア王」の撮影である。本作では、英国ロンドンでの撮影を実現させることが可能となった。磯山氏は「今の地上波だったらなかなかロンドンには行けないかもしれないなと思います」と話し、予算やスケジュールの制約が厳しい日本のテレビドラマ制作において、海外ロケを実施することの難しさを指摘した。

表現の追求と作品の世界観

本作は、日本で知らない人はいないほどの大物俳優・高瀬川玄（役所広司）が、パンデミック明けに帰国すると、世間からも家族からも忘れ去られていたことを知り、エキストラなどから再起を図る姿を描くヒューマンコメディーである。第5話「京都ではんなりする大物俳優」では、時代劇の撮影現場との対比を意識した演出も施されており、配信ならではの表現方法が試されている。

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配信作品ならではの環境の違いを実感したものの、磯山氏は「地上波では表現できないことを特別に追求したわけではない」と語る。これは、フォーマットの違いが必ずしも表現の制限や拡張を意味するわけではないことを示唆している。むしろ、資源の配分やスケジュールの融通が効くことにより、結果的に異なる魅力を持つ作品が生まれるのだと解釈できる。

視聴者への影響と今後の展開

このシリーズは、豪華な顔ぶれが織りなす独自の世界観を持つ作品として、視聴者の注目を集めている。役所広司の演技力と宮藤官九郎氏のユーモアある脚本が融合し、磯山氏の丁寧な演出によって完成度がさらに高められている。配信プラットフォームの利用者だけでなく、日本のテレビドラマファンにとっても、制作側の事情を知ると作品への理解が深まるだろう。

磯山晶氏と宮藤官九郎氏、そして役所広司という錚々たるメンバーによるコラボレーションは、従来の枠組みにとらわれない新しいエンターテインメントの可能性を示している。今後、地上波と配信サービスがより共存共栄する中で、本作のような制作スタイルがどのように進化していくかが注目される。視聴者は、この作品を通じて、現代の映像制作現場の変化を実感することになるだろう。