影山優佳が富田望生との初対面エピソード告白 キツネのお尻が印象的

元日向坂46の影山優佳がフジテレビ番組で、女優・富田望生との衝撃的な初対面エピソードを明かした。舞台共演前の衣装着替え時のトラブルから両者の関係性が生まれた経緯を詳述。

元日向坂46のメンバーであり女優、タレントの 影山優佳 （25）が、9日に フジテレビ 系列で放送されている朝の情報番組「 ぽかぽか 」（月曜日から金曜日の午前11時47分放送）に生出演した。この番組にて、仲の良さで知られる女優の 富田望生 との、衝撃的かつユニークな「初めての出会い」のエピソードを懐かしみながら語った。

このトークの trigger となったのは、2027年1月に上演される舞台作品「リアルワールド」への共演である。影山と富田が同じ舞台で初めて顔を合わせる機会について、MCを務めるお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑から第一印象を問われると、影山は鮮明かつ苦笑いを誘う詳細な回想を披露した。

Also read 雛形あきこが語る娘との関係 再婚した夫の“独特な一面”も受け入れて「彼女が大人だったんだと思う」（AERA dot.）

撮影現場での衝撃的初対面とエピソード

影山によると、2人が最初に交わったのは、今回の舞台「リアルワールド」のプロモーションポスター撮影時だったという。この際、2人はセーラー服という衣装を身にまとっていたが、撮影は1人ずつ別々に行われる形式だったため、タイミングが入れ違いになるという事態が発生した。

影山が先に撮影を済ませた後、スタジオから出た瞬間、入れ違いで富田が入って来たという。しかし、影山自身はまだ撮影前の状態、すなわち一切の衣装をまとっていない「すっぽんぽん」の状態であった。影山は「スタジオが非常に狭かったため、私が終わってメイクを済ませているところで、富田さんが入れ違いで入ってきた」と状況を説明した。

Advertisement

プライドと生物学に基づく選択の瞬間

スタジオが狭く、すっぽんぽんの状態で富田と鉢合わせた影山は、その場で謝りながら脱ぎ始めたというが、ここで「最低限のプライド」を守るための重要な選択が迫られた。影山は、もし胸かお尻のどちらかを隠さなければならない場合、生物学上の女性としてどう動くかを迫問される場面に直面した。

「胸か、おしりだったら…最低限のプライドは守ってるんですけれども…胸か、おしりを隠すんだったら胸を隠す…生物学上、女性だから…胸を隠して、おケツ丸出しになっちゃって」と影山は告白。その結果、富田への第一印象は顔ではなく、実は「お尻」の方が強かったのではないかと自身を振り返った。

MCの澤部佑は「第一印象は顔よりケツっぽい」とその言葉を繰り返して確認し、さらにハライチの岩井勇気が「それは一回脱ぎたいタイプってこと？」と冗談交じりに質問した。これに対し、別の出演者である神田が「衣装によっては着る順番がある。一回すっぽんぽんにならないといけない瞬間がある」と、舞台裏での衣装着替えに関する「あるある」事情を端的に解説して場を和ませた。

富田望生が語る好印象と親密さの起源

対して富田望生も、その時の心境を明かし、なぜ影山とすぐに打ち解けられたのかについて語った。富田は「私は『出ます』って言ったんですよ」と振り返り、当時はまだ基礎化粧しか施していない状態であったことを明らかにした。

Advertisement

富田が撮影の準備ができたと告げると、影山は「全然いいんで、やっててください」と寛容に受け止めたという。富田はその態度により、「なんか仲良くなれそうだなぁ」と直感的に感じ取り、影山がすっぽんぽんだったことに対して好印象を持ったと語った。

このように、一見すると不条理で緊張感のある状況から始まった両者の初対面だったが、互いの受け止め方によっては瞬時に親密な関係性の基盤が作られるきっかけとなった。2027年1月の舞台「リアルワールド」では、こうしたエピソードも含めて、より深い共演が期待されている。