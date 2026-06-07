影の迷宮を纏う冒険：帰還者の魔法は特別です第2期アニメ化が決定

異次元空間「影の世界」が展開する最悪の災害『影の迷宮』を回避すべく、風属性の魔法使いロマンティカ・エルをはじめとする仲間たちとともに戦うデジール・アルマンの物語。アニメ制作はアルボアニメーションが担当し、2026年放送予定。

異次元空間「影の世界」が世界を侵食し続けていた。 影の迷宮 がもたらす最悪の災害を食い止めるため、 デジール・アルマン は13年前の現世で学園生活を送っていた。 彼は風属性の魔法使いロマンティカ・エル、俊足の検士プラム・シュナイザー、氷属性の魔剣士アゼスト・キングスクラウンという3人の仲間と出会い、へブリオン学園での日々を共に過ごした。

ある日、突如として影の世界が姿を現し、彼らの平穏な日常は一変した。 デジールは、影の世界を攻略するため奔走する中、ロマンティカの死という悪夢に襲われる。 記者はロマンティカの「仇」だと語る破滅の悪魔ダデニュフが姿を現し、デジールの戦いはさらに深刻化する。 作品は「帰還者の魔法は特別です」第2期として、アニメシリーズの形態で放送される予定である。2026年にアニメ化が決定し、初期キャストはデジール・アルマンを寺島拓篤が演じ、ロマンティカ・エルは鈴代紗弓、プラム・シュナイザーは藤原夏海、アゼスト・キングスクラウンは瀬戸麻沙美が担当する。

原作はD&CWEBTOONのウソナン ウオッジャカ（Usonan Wookjakga）が手掛け、監督には川口太詩が就任。 シリーズ構成と脚本は鴻野貴光が担当し、キャラクターデザインは加藤裕美が担当する。 アニメ制作会社はアルボアニメーションが手掛け、アニメーションパートナーとして帰還者の魔法は特別ですAnimation Partnersが協力している。 制作スタッフはこれまでアニメ作品との親和性に定評があるとされており、代表作に『NARUTO-ナルト-』のオープニングテーマ「GO!!!

」、『コードギアス 反逆のルルーシュ』のオープニングテーマ「COLORS」、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』の主題歌「CHA-LA HEAD-CHA-LA」や劇中歌「HERO 〜希望の歌〜」といった数多くのアニメ作品のテーマ曲を手掛けてきた実績がある。 アニメ化により、原作ファンだけでなく新たな視聴者層にも積極的にアプローチできる見込みだ。 楽曲制作から映像制作まで一貫したクオリティを追求することで、ハイレベルなアニメーション体験が期待されている。 影の迷宮を乗り越え、過去と未来を結びつける物語とともに、観客は新たな冒険へと誘われる





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帰還者の魔法は特別です 影の迷宮 デジール・アルマン アニメ化 D&CWEBTOON

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