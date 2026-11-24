歌手の彩青が今年を振り返り、細川師匠や梅沢富美男さんとの公演、富岡八幡例大祭での歌唱などを感謝と共に振り返った。2027年はSNSを活用して演歌と民謡の普及に努め、NHK紅白歌合戦への新曲での出場も目指す決意を示した。

今年を「激動というか、なんかあっという間すぎて…」と振り返った。

「この間正月が来たばかりじゃなかったっけなみたいな、本当にそういう感覚なんです」としつつも、「一番ありがたかったのは、細川師匠と梅沢富美男さんの75歳公演に出演をさせていただき、いろんなご縁をいただいて勉強させていただいたことです」とした。 また、8月には「門前仲町の恋ざくら」の縁で、3年に1度の富岡八幡例大祭で歌唱。

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「これもまた非常に思い出に残るところです」とし、「あれもあった、これもあったで全部が思い出。 ありがたいです」と感謝を示した。 その上で、27年は「もっともっと演歌、民謡を興隆の年にしたい」とした。

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「私はまだ微力ですが」と前置きをしつつ、「今はSNSの時代。 そこで演歌、歌謡曲、民謡をもっともっと発信していけるように、同年代の皆さんに『演歌っていいね。 民謡っていいね』と思ってもらえるように、彩青の原点をもう1回呼び起こすような感じで頑張っていきたいなと思います」と意気込みを示した。 今年のNHK紅白歌合戦では、白組の本格演歌歌手の出場がなくなった。

「ちょっとそこは寂しいということはあります」としつつ、「だけど、そこはこの新曲も出させていただいたので、この新曲で紅白歌合戦を目指せということで頑張っていきたいです」と熱い思いを見せた。