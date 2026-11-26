宝塚歌劇団元月組トップの彩輝なおが２６日、大阪市内で昭和１００周年を記念したコンサートコンサート「ＢＳ１１ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 昭和１００周年記念 昭和ゴールデンＨＩＴＳ １００ ｉｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和...

彩輝なお 初めて手にしたレコードは「およげ！ たいやきくん」その後は人気アイドルの「ＬＰを」宝塚歌劇団元月組トップの彩輝なおが２６日、大阪市内で昭和１００周年を記念したコンサートコンサート「ＢＳ１１ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 昭和１００周年記念 昭和ゴールデンＨＩＴＳ １００ ｉｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！

～」（１２月６日、大阪・オリックス劇場）の取材会に出席した。 ５月に日本武道館で行われた東京公演の第２弾となる今回は、オーケストラ演奏と宝塚レジェンドスターが歌う昭和名曲の思い出メロディーや特別座談会、ネット投票で選ばれた名曲トップ１０の披露が行われる。 今公演に向け「私が歌っていらっしゃるかたから受けたように、名曲が持っている物語がお届けできるように」と意気込んだ。 昭和歌謡にちなみ、これまでの音楽の思い出を振り返ると、初めて手にしたレコードは「およげ！ たいやきくん」だったと告白。

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その後は「松田聖子さんや松本伊代さん、シブがき隊のＬＰを持っていました」と昭和を彩った歌手の名前を次々と挙げた。 さらに学生時代を振り返り、「好きな人に好きな曲のリストを作ったカセットテープを渡すのがはやっていた」と、当時の恋愛事情を明かし、笑顔を見せた。