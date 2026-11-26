元宝塚歌劇団月組トップ彩輝なお（55）が26日、大阪市内で「昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターが歌… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

元 宝塚歌劇団 月組トップ 彩輝なお （55）が26日、大阪市内で「昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターが歌う名曲集～」大阪公演（12月6日、オリックス劇場）の取材会に出席した。

「宝塚レジェンドスターが歌う昭和名曲の思い出メロディー」「麻実れい、上田正樹、円広志による特別座談会」「宝塚レジェンドスターによるリクエスト・ザ・ベストテン」の3部制で構成。 涼風真世、真琴つばさ、凰稀かなめ、紅ゆずる、天寿光希ら宝塚OGレジェンドスターが集結する。 レジェンドゲストとして小柳ルミ子が出演し、MCは黒木瞳が務める。

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現月組トップの鳳月杏は、12月12日に宝塚大劇場で開幕する「天穹のアルテミス／Belle Époque」の東京公演千秋楽をもって退団するが、鳳月について「昔ながらの宝塚の伝統的な男役のダンディーな雰囲気を持ってらっしゃる方でずっと注目して見ていました。 とても寂しいです」 誰もが宝塚を退団する時を迎えるとしつつ、「退団に向けて、たくさんの愛が深まってあふれていくと思う。 存分にその愛を受け取って宝塚男役人生を満喫してほしい。 なかなか外ではできないことですし、体だけは気をつけて、楽しんでほしいです」と経験者としてエールを送っていた。