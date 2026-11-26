元宝塚歌劇団月組トップ彩輝なおが、12月6日にオリックス劇場で開催される昭和名曲コンサント大阪公演の取材会に出席。涼風真世や麻実れいなどOGスターが結集する同公演について、東京公演での歌唱経験やレジェンドゲストとの共演への期待を述べた。

元 宝塚歌劇 団月組トップ 彩輝なお （55）が26日、大阪市内で、「昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターが歌う名曲集～」大阪公演（12月6日、 オリックス劇場 ）の取材会に出席した。

「宝塚レジェンドスターが歌う昭和名曲の思い出メロディー」「麻実れい、上田正樹、円広志による特別座談会」「宝塚レジェンドスターによるリクエスト・ザ・ベストテン」の3部制で構成。 涼風真世、真琴つばさ、凰稀かなめ、紅ゆずる、天寿光希ら宝塚OGレジェンドスターが集結する。 レジェンドゲストとして小柳ルミ子が出演し、MCは黒木瞳が務める。 彩輝は「先輩と後輩の間で1人ぽつん。

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間にいらっしゃらないので、しっかりしなきゃな」。5月に日本武道館で行われた東京公演では、テレサ・テンさんの「時の流れに身をまかせ」を披露しており、今回も「多分、歌うことになるのでは」。 他に2曲を披露する予定で「大阪公演ができるのは東京で大好評いただいたおかげ。 感謝したい。 昭和歌謡は今、若い人たちにもはやっている。