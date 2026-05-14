当社は、自動車整備や日本語、日本文化を学んだ特定技能人材を紹介し、外資系企業としてP3MIの資格を取得。さらに、LPK グローバル アカデミックを開校し、人材育成に貢献する。このニュースでは、当社の特長や活動内容、LPK グローバル アカデミックの設立目的、入学対象、寮生活や食事保障、人材育成への貢献について紹介しています。

バランスのよい食事、運動、規則正しい生活で、心身の健康管理を行うことも特長。 厳しい採用試験を通過した3名の専属シェフ。 明るく清潔なキッチンでバランスのよい食事をつくる当社は、インドネシアで「 自動車整備 、 日本語 、 日本文化 」を学んだ特定技能人材を、日本の自動車ディーラーや整備工場に紹介しています。

外資系企業として初めてP3MI（インドネシア政府認定・人材紹介事業者）の資格を持ち、雇用契約から送り出し、日本で就業後のサポートまで、中間業者を一切介さずワンストップで行うことが特長です。 当社を通じて「すでに日本企業から内定をもらった特定技能人材」だけが入学し、日本での就業に向けた仕上げ教育を行う訓練校です。 2校目となる「LPK グローバル アカデミック」は、面接前段階の若者たちの、日本語レベルや日本への理解などを高めるために設立しました。

「LPK グローバル アカデミック」の入学対象は、専門学校や大学で自ら整備を学び、日本での就職を強く希望する人限定です。 「LPK グローバル アカデミック」は、自動車業界と外国人材業界に貢献することを目的としているため、5カ月間の寮生活と食事を保障し、集中して学習できるよう工夫しました。 当社は、「LPK グローバル アカデミック」の開校により、これまで以上に質の高い人材を育成し、日本とインドネシアの発展に貢献してまいります





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