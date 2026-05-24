当番弁護士の担い手が減り、大阪では待機シフトを埋めるのに苦慮

国選弁護の対象にならない逮捕直後の容疑者のもとに駆け付ける「当番弁護士」の担い手が減り、各弁護士が支払う会費などで費用全額をまかなう弁護士会の自主的な支援の仕組みだが、実際に出動する弁護士の割合は減少傾向で、特に大阪では、休日の待機シフトを埋めるのに苦慮することもあるほどの状況に陥っている。

国選弁護 の対象にならない逮捕直後の容疑者のもとに駆け付ける「 当番弁護士 」の担い手が減り続けている。 各弁護士が支払う会費などで費用全額をまかなう 弁護士会 の自主的な支援の仕組みだが、実際に出動する弁護士の割合は減少傾向で、特に大阪では、休日の待機シフトを埋めるのに苦慮することもあるほどの状況に陥っている。

いったいどんな仕事なのか。 弁護士全体の約2割に当たる千人超が当番弁護士に登録する大阪では、毎日約30～40人にシフトが割り当てられ、年間9日ほどが待機日になる。 水谷さんはこの日、朝から自身の事務所で待機。 電話を受け、大阪市内の警察署に向かった。

接見したのは若い男性だった。 飲酒しタクシーで帰宅した際、料金を払わず運転手を押し倒して逃げたとして前日に逮捕されていた。 警察から強盗致傷の罪の重さを伝えられた男性は混乱し、おびえた様子だった。 話を聞くと、男性は手持ちの金がなかったため、自宅に取りに帰るつもりがそのまま寝てしまったという。

仮に起訴されると罪の成立を争うべき事件だが、料金を支払わなかった男性に非があるのは確かだ。 水谷さんは「被害者に許してもらえるかどうかで処分が決まる」とアドバイス。 勾留後に国選弁護人となり、示談交渉を始めた。 容疑者が冤罪（えんざい）を訴える場合、当番弁護士の役割が重要となるのは言うまでもない。

だが犯行や自身の非を認めている事件でもそれは同じ。 将来をやり直せる道筋を作ることが弁護士の役割だと水谷さんは話す。 本当は国費で制度を支えるべきだと考えるが、弁護士の「社会的使命」として取り組んでいる。 当番弁護士は容疑者が勾留や起訴をされた場合、そのまま国選弁護人になることが多い。

裁判になると数カ月がかかり、時給千円ほどになることもある。 そんな低報酬が当番制度への登録が避けられる理由の一つとされるが、40代の男性弁護士は全く別の理由で登録を解除した。 飼い犬の散歩、金魚へのエサやり、漫画本の差し入れ…。 同情できるような容疑者は少なく、まるで「パシリ」のように扱われた。

無罪にしないとぶっ殺すとすごまれたこともある。 こんなことをするために弁護士になったのではない。 そう考え、自身の所属事務所に来る依頼に専念することにした。 国選弁護では原則1人でさまざまな容疑者と向き合う。

不当な要求にこたえる必要はないが、この弁護士のような悩みは決して珍しくない。 弁護士会への懲戒請求をちらつかせて要求を通そうとするケースもあり、特に若手は対応に苦慮している。 そこで大阪弁護士会は昨年12月から、同会のベテラン弁護士が若手などの個別相談に応じる取り組みを始めた。 大阪では国選弁護報酬の約5％を同会が徴収し、弁護士会館の維持費用などにあてるという独自ルールも一部で批判を浴びており、同会は今年度中の撤廃を検討。 当番弁護士確保に向けた環境整備に取り組んでいる





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