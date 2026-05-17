当店のガトーショコラが新しく生まれ変わります!

日常の中でも、本物の感動を味わえるサムライのようなスイーツを提供することで、加古川の皆様に贈ります。

当店の ガトーショコラ には、一般的な製菓で使われる小麦粉（薄力粉）やココアパウダーを一切使用していません。 厳選したカカオ72%の高級チョコレート、無塩バター、新鮮な卵、グラニュー糖の"4つの材料"だけで構成されています。

そのため、一口含んだ瞬間にカカオ本来の深く力強いアロマと、濃厚なコクがダイレクトに広がります。 シンプルな材料だからこそ、職人の高度な技術が求められます。 チョコレートとバターの油分に、常温に戻した卵の水分を加え、絶妙な温度管理のもと超高速で攪拌することによって"完全な乳化（エマルジョン）」状態を創り出します。 この乳化技術により、一切パサつくことなく、絹のように滑らかな舌触りを実現しました。 180℃に予熱したオーブンで、わずか13分から15分という絶妙の時間で焼き上げます。

表面はさっくりとひび割れ、中は驚くほどトロトロとした半熟状態のフォンダンショコラ風に仕上がります。 さらに、冷蔵庫でしっかりと冷やすことで、今度は"極上生チョコ"のような、お皿に吸い付くほど高密度で重厚な食感へと変化。1つのケーキで2度美味しい、贅沢な体験をご提供します。

"加古川の皆様に、日常の中で本物の感動を味わえるスイーツをお届けしたいという想いから担当パティシエと今回の開発に至りました。 材料がシンプルな分、ごまかしが一切効かない職人技の世界です。 一口食べれば、これまでのガトーショコラの概念が覆るほどの濃厚さを感じていただけるはずです。 新しく生まれ変わったCOSAJI DINING 9BANで、特別なひとときをお過ごしください





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