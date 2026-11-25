Watt Studioが開発中の新作「エッジ・オブ・テールズ Tsarevna」が，「WePlay Expo 2026」にプレイアブル出展されていた。バレエの動きを取り入れたバトルが展開されるアクシ…

の動きを取り入れたバトルが展開されるスタイリッシュアクションゲーム。 ロシアの「ボリショイ・バレエ団」にプリンシパルダンサーとして所属するアリョーナ・コヴァリョーワさんの動きをモーションキャプチャで取り込むなど，かなりのこだわりが感じられる。

Egor Tomskiy氏 本作の主人公は，滅びた王国に残された最後の王位継承者，スワン。 彼女は故郷への思いと復讐心から怪物との戦いに挑むが，その中で彼女自身も怪物へと変貌を遂げていく。

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「Tsarevna」は，皇帝の娘や皇太子の妻を指す称号のようだ。 ゲームパッドを使用する場合の基本的な操作は，左スティックで移動，［X］で近距離攻撃，［B］で遠距離攻撃，［Y］で打ち上げ攻撃（長押しで自分も一緒にジャンプ），［RB］で回避，相手の攻撃に合わせて［LB］でパリィ，といった感じだ。 ポワントとは，つま先立ちで踊る技法を指すバレエ用語で，本作のポワントからの攻撃も，片足のつま先立ちからの回転攻撃という，まるで踊っているかのような動きになっている。 もちろん見た目だけでなく，より広い範囲に攻撃できるメリットもある。