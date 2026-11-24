奈良県立橿原考古学研究所の森岡秀人特別指導研究員が膵臓がんのため74歳で死去した。弥生後期の土器型式編年による年代修正や、滋賀県伊勢遺跡を中枢とする原倭国説を提唱し、考古学界に大きな影響を与えた。

19日に膵臓（すいぞう）がんのため74歳で死去した奈良県立橿原 考古学 研究所特別指導研究員の 森岡秀人 （ひでと）さん。 弥生時代 研究の第一人者である森岡さんが、とりわけ注目したのが滋賀県の弥生遺跡だった。

纒向（まきむく）遺跡（奈良県桜井市）でヤマト王権が成立する前段階の弥生後期に、近江を要とする「原倭国（げんわこく）」が存在したとする説を打ち立てた。 土器の年代や遺跡の評価を各地で求められてきた考古学者だけに、関係者からは、その死を惜しむ声が相次いだ。 森岡さんは神戸市出身で、中学は歴史部、高校では史学研究部に所属。 関西大考古学研究室時代の昭和47年、「飛鳥美人」として知られる高松塚古墳の壁画の発見に立ち会ったことでも知られる。

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卒業後は兵庫県芦屋市教育委員会で発掘調査に携わり、弥生時代研究に打ち込んだ。 50年代後半からは、出土した土器を形や文様などの特徴から分類し、古いものから新しいものへと順序立てて並べる「土器の型式編年」を修正し、従来説から弥生後期の時期を約100年さかのぼらせる年代観を提示。 その影響を大きく受けた遺跡が、守山市の国史跡・伊勢遺跡だった。 土器研究者で伊勢遺跡史跡公園所長の伴野幸一さんは「森岡さんの土器編年は権威のあった定説に異を唱えるものだった。 丹念に組み上げられており現在は定説化している」と話す。

弥生後期の方形区画とそれを囲う円周上などから、全国最多の13棟の大型建物跡が見つかっている伊勢遺跡。 平成初期の発見当初は3世紀の遺跡と考えられ、倭国女王・卑弥呼（2世紀末～3世紀中頃）が生きた「邪馬台国時代の王の居館」と報道された。 しかし、森岡さんの編年は科学的な年代観とも整合して次第に受け入れられ、伊勢遺跡の歴史像は覆されていく。 現在、伊勢遺跡が繁栄したのは邪馬台国時代直前の西暦80～180年頃と推定されている。

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森岡さんの原倭国論はヤマト王権（本格的な倭国）成立前の弥生後期に、中国と交易する力をもったネットワークが近畿と東海をカバーする範囲に広がっていたとする説で、伊勢遺跡を統合の中枢と想定する。 卑弥呼はその盟主として伊勢遺跡で共立された可能性を指摘し、大和での国家形成につながっていく流れを提示した。 2年前、森岡さん、伴野所長とともに共著「伊勢遺跡と卑弥呼の共立」（吉川弘文館）を出版した元県立安土城考古博物館学芸課長の大橋信弥さんは「森岡さんは伊勢遺跡評価の理論的支柱だった」と語る。

今年6月、野洲市の中畑・古里遺跡で弥生中期末の近畿最大級の掘立柱（ほったてばしら）建物跡が発見された際には、森岡さんは柱穴の特徴などから伊勢遺跡の大型建物群のルーツである可能性を指摘。

「近江が躍動し始め、新しい歴史的ステージに立ったことが如実にわかる物証がついに姿を現した」と感嘆した。 原倭国のスタートを飾るシンボルの出現に感動し、何度も現地に足を運んだが、9月中旬に膵臓がんを宣告された。 中畑・古里遺跡では9月末に巨大建物跡と同時期と推定される国内最大の門柱跡の発見も発表され、森岡さんは「三上山を含む特異かつ聖域性の高い祭祀（さいし）空間がパノラマのように現れた」と保存を訴えていた。 大橋さんは「（森岡さんのがんが）ステージ4と知り、お互いに無念だと語り合った。

どんなに忙しくても発見があれば現地に足を運び、頭の中には全国の調査成果が詰まっていた」と惜しむ。 伴野さんは「土器の特徴を丹念に観察する現物主義者だが、遺跡は五感でとらえ、亡くなる直前まで現地に足を運んでいた。 考古学だけでなく歴史学にも影響を与えてきた。 損失はあまりに大きい」と故人を偲んだ。 （川西健士郎）