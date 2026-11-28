2027年1月の任期満了に伴う新潟県弥彦村長選に2期目を目指して立候補を表明している現職の本間芳之氏(69)の後援会（菅原健会長）は28日、弥彦村美山に開設した事務所の開設式を行った。本間氏は「積み残した仕事もたくさんある。きっと未来はもっと良くなる弥彦村のために、もう一仕事さ…

は、朝から強い雨が降っていたが、事務所開きに合わせるように晴れ間がのぞいたことに「これからの本間芳之の門出を祝うような気もする」と話した。1期目の事業の成果を評価し、新しい弥彦村をつくるために本年度から立ち上げた事業は長期的な取り組みになることから、「本間芳之が2期、3期と続けていかないと、この事業は達成できない」と支援を求めた。

は、必ずしも順風満帆ではなく、道半ばの事業もあるとしながら、「全国的にも先駆的な取り組みに果敢に挑戦するというのは、まちを活性化させ、あすの未来を切り開くという意味ではとても大切な精神」と評価。 自身の首長経験から、1期目は種をまくだけで精いっぱいだが、本間氏はすでにさまざまな事業に着手しているとした。 また、自民党の総務部会長として東京都の財源超過額を地方に分散させるための議論に取り組んでいることを紹介し、本間氏の村政運営を財政面でも支援する考えを示した。

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は、弥彦村は選挙戦が激しく、4年前も3選を目指す現職との厳しい戦いだったと振り返った。 その後は村民の融和を図り、35項目の公約の実現に向けて懸命に取り組んできたと評価。 人口増加や入学祝い金などのきめ細かな子育て・教育支援策にもふれ、「もちろん35の公約がすべて完結するわけではない。2期目、3期目、そこで見事な花を、大輪の花を咲かせていただきたい」と期待した。 は、この4年間に産業や農業、観光の振興、公共交通や社会資本の整備、子育て・教育政策の充実など、あらゆることに挑戦し、実行に移してきたと評価。