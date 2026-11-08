弘前工と下山学園が春高バレー県代表決定 男女ともに圧勝で全国へ

JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会の青森県代表決定戦で、男子は弘前工、女子は下山学園が優勝。両校は来年1月4日の東京体育館での全国大会出場権を手に入れた。

8日に弘前市の県武道館で開催された男女決勝戦により、JVA第79回 全日本バレーボール高等学校選手権大会 、通称 春の高校バレー の青森県代表が決定した。この大会は毎年恒例の全国大会へと続く重要な予選であり、当日行われた試合の結果を受けて、男女各チーム1校が全国大会への切符を手に入れた。

男子の部では弘前工業高校が、女子の部では下山学園がそれぞれ優勝し、全国大会への出場権を獲得した。弘前工業高校は7年連続47度目という歴史的な記録を更新するかたちでの出場を決め、下山学園も前身の五所川原商時代を含めて25年ぶり3度目の全国舞台へと駒を進めた。

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弘前工が主導権握り圧勝 7年連続47度目

男子決勝で弘前工業高校は、青森南高校を相手に完勝し、圧倒的な強さで全国大会出場を決めた。弘前工業高校は試合開始直後から速いペースでゲームを展開し、相手に隙を与えないバレーボールで勝利を収めた。

第1セットの序盤において、弘前工業高校の花田逸綺選手と栗山優音選手らがサイド攻撃で得点を重ねた。特に3年生の花田選手と2年生の栗山選手による攻撃が冴えわたり、試合の初期段階から優位に立った。中盤には速攻も決まり、完全に試合の主導権を握ることに成功した。

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第2セットでも、弘前工業高校は堅実な守備と時間差を絡めた多彩な攻撃でペースを維持した。3セット目は硬軟織り交ぜた攻めを見せ、終始危なげない試合運びで青森南高校を寄せ付けなかった。この結果により、弘前工業高校は7年連続、通算47度目の全国大会出場を果たした。

下山学園が接戦制す 25年ぶり3度目の出場

女子決勝では、下山学園が青森西高校を4セット3セットの接戦で制し、悲願の全国大会出場を飾った。当初は青森西高校が優勢に見えたが、下山学園が粘り強いプレーで試合をひっくり返した。

第1セットでは青森西高校が山本理乃選手らの攻撃陣によるスパイクで得点を奪い、先取に成功した。しかし第2セット以降、下山学園は攻守で粘りを見せ、ペースを奪い返すことに成功した。第3セットでは、松橋愛依選手の守備と松岡心美選手のブロックが冴え、得点を重ねた。

第4セットはジュース（同点）にもつれ込む接戦となったが、久しぶりの春の高校バレー出場に燃える下山学園が、最終的に試合を振り切った。これにより、前身の五所川原商時代を含めて25年ぶり、通算3度目の全国大会出場を決めた。

監督と主将が語る勝利の要因と全国への意気込み

弘前工業高校の春藤裕和監督は、試合前の緊張感について言及しつつ、チームの成長を評価した。春藤監督は「最初、硬くなるかなと思ったが、そうでもなかった」と振り返り、10月に青森県で開かれた国民スポーツ大会への出場経験がチームの底上げにつながったと分析した。全国大会までの残り約2ヶ月間で、両サイドアタッカーとセッターの安定を図り、さらなる強化を目指す考えだ。

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弘前工業高校の戸汰希虎主将は、チームの雰囲気の良さを勝利の要因として挙げた。戸主将は「全員で試合前にやること、気持ちの持ち方を話し合った。これまでの大会で一番、チームの雰囲気が良かった」と語った。相手の攻撃を防ぎ、自分たちの流れに持ち込むという意識したプレーが成功し、勝利に貢献したと分析している。

下山学園の川浪昇吾監督は、けが人の多さなど万全でない状態での大会だったが、選手交代の判断が勝利につながったと振り返った。川浪監督は「けが人が多くて万全な状態ではなく、1セットはメンバーを変えたが、第2セットから元々のメンバーに戻したのが良かった」と説明。全国大会では県代表として恥じないプレーをし、ベスト16狙いを目標に掲げた。また、多くの支援があったことへの感謝も示した。

下山学園の小野優芽主将は、あきらめずにボールをつないだことが勝因だと語った。小野主将は「最後まであきらめずにボールをつなぐことができたのが勝因。高校に入ってから春高バレーに出場するのが目標だったので達成できて本当にうれしいし、仲間に感謝したい」と喜びを分かち合った。全国大会では笑顔と全力プレーを忘れずに戦いたいと抱負を述べた。

全国大会の日程と開催地 東京体育館で開幕

両校が獲得した全国大会出場権に伴い、次なる舞台であるJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会の日程と場所が確定した。全国大会は来年1月4日に東京都渋谷区の東京体育館にて開幕する。弘前工業高校と下山学園は、この東京体育館で日本の頂点を目指すこととなる。

弘前工業高校は7年連続47度目の出場、下山学園は25年ぶり3度目の出場と、それぞれ長い歴史を持つ大会において新たな章を切り拓く準備が整った。両チームとも、全国大会に向けて最後の調整を進めており、青森県の代表として、そして全国の強豪校相手にどこまでの戦いを繰り広げられるかが注目される。来年1月4日の開幕に向け、選手たちは練習に励み、全国制覇への意欲を高めている。