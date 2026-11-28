弁護士カルロス・デ・パブロ氏は、フリアン・アルバレスを権利を持つ労働者として捉え、精神的ハラスメントやプレッシャーによる状況の悪化を指摘する。クラブ首脳陣の和解と裏腹に、アルバレスは今も複雑な状況にあり、契約解除権を含む労働者の権利行使の重要性を強調している。

労働法 、人権、 スポーツ 法を専門とする弁護士のカルロス・デ・パブロ氏が分析の焦点を当てるのは、まさにこの点だ。 同氏はこの問題を異なる角度から取り上げ、アルバレスを権利を持つ一人の労働者として捉えている。

そして、その権利は本来払われるべき敬意を受けてこなかったと考えている。 デ・パブロ氏がその結末と位置づけるのは、リヤド・エア・メトロポリターノで行われたアトレティコ・マドリーとバルセロナの直近の対戦だ。

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「フリアン・アルバレスの件をめぐって、数カ月にわたりメディアを通じて、また顔を合わせるあらゆる機会に互いを攻撃し合っていた両クラブの首脳陣が、その日は揃って姿を見せた。 対立を解消し、関係を正常に戻した上で、両首脳陣のための会食まで開いた。 まるで何事もなかったかのようにだ」しかし同氏は、両クラブの幹部が見せた姿は選手の状況とは正反対だったと考えている。