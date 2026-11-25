ミュアヘッドというスコットランドの会社をご存じだろうか。現在はスコティッシュ・レザー・グループの1メンバーであるが、元々は1840年に誕生した革製品を扱う会社である。

そんなミュアヘッドが、その本革シートの内部、即ちシートクッション材として新たに開発したのが、皮革製造工程で生じる副産物から回収したコラーゲンを活用し、20％のタンパク質を含むシート用フォーム「BioPROフォーム」だ。

ミュアヘッドが属するスコティッシュ・レザー・グループは、ミュアヘッド、そして自動車のシート用本革をメインに扱う、ブリッジ・オブ・ウィアー、それに鞣（なめ）しを専門として150年の歴史を誇る、ラングの3つの会社が、集合体としてグループを形成する。 いずれも家族経営の企業だが、3本の矢ではないが、独自の個性と高い技術力を備え、一つの大きな企業体として、環境負荷の小さな新しい製品を創造するブランドでもあるのだ。 自動車用の本革シートを扱うのはブリッジ・オブ・ウィアーだが、この会社は1905年に、アーサー・ミュアヘッドによって設立された。

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驚くことに彼らの本革シートは、「T型フォード」に採用され、現在ではアストンマーティンやジャガーランドローバーなど、イギリスを代表する自動車ブランドの本革シートを扱うほか、かつてはシトロエンDS、デローリアン、マクラーレンF1といった先端的なブランドの車両にも、シート用レザーを供給していたのである。 ミュアヘッドは、1840年にアンドリュー・ミュアヘッドによって創業され、すでに180年以上の歴史を誇る。 主として航空機や列車のシート用レザーを供給、さらには家具用のレザーなども扱っている。

ブリティッシュエアウェイズやシンガポールエアラインなどは、ミュアヘッドのレザーを用いたシートを使用している。 自動車にしても、あるいは航空機や列車にしても、中材に使われるのは従来ウレタン製品であった。 これらのウレタン由来の中材は、石油から作られており、グラファイトやメラミンなどを含んだものもあり、環境負荷も大きいうえ、経年劣化も激しい。 個人的な話で恐縮だが、50年経った自分のクルマのウレタンは、シート表皮を剝がしてみるとボロボロに劣化していた。

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本革製品を専門に扱うミュアヘッドでは、そのシートを作る際に、皮革の厚みを調整するなどの製造工程で生じる副産物を活用する。 従来は廃棄されていた廃材を再利用して作られる、コラーゲン由来の原料を素材として使用したものがBioPROフォームだ。 中村孝仁（なかむらたかひと）｜AJAJ会員 1952年生まれ、4歳にしてモーターマガジンの誌面を飾るクルマ好き。

その後スーパーカーショップのバイトに始まり、ノバエンジニアリングの丁稚メカを経験し、さらにドイツでクルマ修行。1977年にジャーナリズム業界に入り、以来45年間、フリージャーナリストとして活動を続けている。 また、現在は企業やシニア向け運転講習の会社、ショーファデプト代表取締役も務める。