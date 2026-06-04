庭山一郎氏が著書『この１冊ですべてわかる BtoBマーケティングの基本』を出版

BtoB企業向けのマーケティングのコンサルティング・教育・アウトソーシング事業を展開するシンフォニーマーケティング株式会社の代表取締役である庭山一郎氏が著書『この１冊ですべてわかる BtoBマーケティングの基本』を出版します。

BtoB企業向けにマーケティングのコンサルティング・教育・アウトソーシング事業を展開する、 シンフォニーマーケティング 株式会社の代表取締役である 庭山一郎氏 は、2026年6月12日に9冊目の著書『この１冊ですべてわかる BtoBマーケティングの基本』を日本実業出版社より発売します。

『この１冊ですべてわかる』シリーズは、ビジネスの基礎知識を体系的かつわかりやすく解説した入門書として支持を集め、多くの読者に選ばれてきた日本実業出版社のロングセラーシリーズです。 本書は、BtoBマーケティングの全体像や実務を体系的に理解できる入門書として、マーケティング部門に初めて配属された新人からマネジメント担当者の人材育成や、企業成長のためにご活用いただくことができます。 日本のBtoBマーケティングは先進国から大きく遅れています。

必要なマーケティング部門を持たず、マーケティングを体系的に学んだ専門家も不在で、マーケティングキャリアの頂点であるCMOも存在しない企業が多くあります。 しかし、これまでのようにマーケティング部門やCMOが不在でも企業が成長できる時代は終わりました。 BtoBマーケティングにおいてツールや手法だけが先行し、全体像や目的を理解しないまま施策が進むケースも増えています。 日常業務でAIを使うことが当たり前になった時代だからこそ、必要なのは「基本」です。

本書では、事業に関わる全ての方がナレッジとして持つべき、ＢtoBマーケティングの基本となる全体像から戦略、スキルアップに至るまでをまとめました。 ◆本当に効果的なリード収集→リードナーチャリング→売上につながる設計づくり





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Btobマーケティング シンフォニーマーケティング 庭山一郎氏 著書 出版

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