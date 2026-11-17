北九州市出身の床秀が豊昇龍と大の里の両横綱の大銀杏結いを務めることになった経緯と、式秀部屋と立浪部屋の関係、そして二所ノ関部屋における役割について詳述する。

北九州市出身の床山、床秀（とこひで、49歳、本名：式秀）が九州場所の前に実家に一時帰省した際、母から23年前の西日本新聞の切り抜きを見せられた。当時26歳だった床秀は取材に対し、 式秀部屋 から関取が誕生日、横綱に昇進してもらいたいと願い、そして自分自身が大銀杏を結いたいと答えていた。その当時掲載された大見出し「横綱の大銀杏を結いたい」が現実のものとなった。

豊昇龍の専属床山に抜擢されるまでの経緯

本場所において、床秀は立浪部屋の豊昇龍の大銀杏を担当することになった。この抜擢には、立浪部屋の特等床山を務めていた床辰が昨年12月に定年退職したという事情が大きく関わっている。腕前が認められた床秀が、その後継者としての役割を担うことになったのである。

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床秀が所属する式秀部屋は茨城県龍ケ崎市にあり、立浪部屋はかつて茨城県つくばみらい市に所在していた。この地理的な近さが関係したのか、床辰がケガや病気の際などに、立浪部屋に通って力士のマゲを結っていたとの縁が今につながる基盤となった。技術的な信頼関係が、現在の専属床山としての地位を生み出した。

二所ノ関部屋での臨時担当と実務内容

一方、大の里が所属する二所ノ関部屋には常駐する床山が不在である。本場所中において、大の里の大銀杏結いは床鳴（田子ノ浦部屋所属）が担当するが、部屋での日常練習におけるちょんまげの手入れは別の人材が行っている。二所ノ関部屋は茨城・阿見町にあり、場所前を中心に床秀が式秀部屋から足を運んで対応している。地方場所では事情が異なるが、九州場所においても床秀が二所ノ関部屋に通う体制が敷かれている。

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慣れた床山が担当することは、横綱にとっても、また伝達役になる付け人にとっても都合が良いとされる。床秀が二所ノ関部屋の力士のマゲ手入れを行うことで、部屋の雰囲気や力士の好みに合わせた細やかな対応が可能となり、本番に向けた準備がスムーズに行われる。この臨機応変な体制が、力士たちのパフォーマンス向上に寄与している。

23年前の誓いと現在の地位の重み

23年前のインタビュー記事には、横綱への昇進や大銀杏結いへの強い意志が記されていた。その夢が、立浪部屋の床辰の定年という節目をきっかけに叶えられた。床秀は豊昇龍の信頼に応え、二所ノ関部屋の事情にも迅速に対応する。両横綱の頭飾りを扱うという重任は、北九州出身の床山としての成長を証明するものである。これからも式秀部屋の一員として、そして横綱たちの背中を支える床山として活躍が続くことが期待される。