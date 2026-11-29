広島・床田寛樹投手（31）がFA権を行使したが、中日入りに向けた交渉を断り、残留を決断した。10年目の今季は初開幕投手を務め、防御率2.76と好成績を残し、チームからの複数年契約提示を受け入れ、公式発表前の段階で決着を見た。

フリーエージェント （FA）権を行使した広島 床田寛樹 投手（31）が残留を決断したことが29日、分かった。 獲得を目指していた中日に断りを入れ、来季以降も広島でプレーすることを決めた。

近日中にも正式発表される。 人生の岐路に立ち、悩みに悩み抜いた。 権利を行使する前から「年齢的には最初で最後。 悩みます。

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しっかり考えたい」と話していた。 工藤新監督が就任した中日が獲得に乗り出し、交渉も行った。 高評価とともに熱意が伝わり、心は動いた。10年プレーし、愛着もある広島との残留交渉も続いていた。27日に参加したバッテリー会ゴルフでは「結論はまだです」と葛藤を明かしていた。 悩み抜いた末に、宣言残留を認めてくれた広島でプレーを続けることを決意した。