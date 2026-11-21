広島の床田寛樹投手が中日と初交渉をしたことを明らかにし、残留意向を示す。今後は広島との残留交渉を継続し、悔いのない決断を下す意向である。

広島東洋カープ の 床田寛樹 投手が、この21日に マツダスタジアム を訪れ、報道陣の取材に応じた。この日、床田投手は過去にない重要な局面にあることを明かし、19日に 広島市内 で行った 中日ドラゴンズ とのFA（フリーエージェント）権行使後の初交渉について初めて言及した。

現在、床田投手はオリックス・バファローズなど複数球団から獲得の動きが見られる争奪戦の真っただ中にいる。年齢的な理由から今回のFA行使が「最初で最後」となる可能性が高いと自身で語っており、この決断の重みを強く認識している状況だ。

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中日との初交渉で伝わる熱意

19日に広島市内で行われた中日との初交渉について、床田投手は具体的かつ率直な所感を披露した。今季、中日は工藤新監督の指揮のもと、戦力整備を進めている最中であり、床田投手はその状況や想いを直接伝える貴重な機会を得た。

床田投手は、チームが自分自身を必要としてくれているという熱意を強く受け取ったと明らかにした。「必要としてくれてるんだなっていうのはやっぱり思います」と述べ、中日側からの誠実なアプローチと意図を確認した上で、自身の反応を返した。

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東海地方とは特に縁のある地域であり、大学は岐阜県の中部学院大に進学している。さらに、19年には同県出身の女性と結婚しているなど、個人史としても中日というチームとの接点は深く、今回の交渉は単なる契約の話を超えた意味を持ちつつある。

残留意向と広島との継続交渉

一方で、床田投手は今後も広島東洋カープとの残留交渉にも応じていく予定であることを示した。広島球団側は、すでに年俸の大幅な増額と複数年契約を提示しており、球団としての残留に対する強い意志と現実的な条件が提示されている。

広島では今季、自身初の開幕投手を務めるなど、先発の柱としてチームを支え続けてきた実績がある。4年連続で規定投球回に到達するなど、リーグを代表する先発投手としての地位を確立しており、残留した場合の役割は非常に大きいものとなる見通しだ。

球団側の「宣言残留」を認める姿勢や、他球団からの評価と提示条件を比べながら、床田投手は慎重な判断を迫られている。年齢的な制約がある中で、この決断がその後の野球人生を左右する重要な分岐点となるのは明らかだ。

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熟考を続ける最終決断へ

注目の決断時期については、床田投手は「決めてもいいのかなと思うんですけど…」と本音を漏らしつつも、「決めていないですね」と語った。焦らず、しかし着実に状況を見極めながら、熟考を重ねる姿勢を示している。

床田投手は、まだしっかり考えて決められたらいいかなと思うと語りを、球場をあとにした。今季の活躍と過去の経歴、そして今後のチームの構想を総合的に判断し、悔いのない決断を下すための準備を着実に進めている。

野球人生の岐路に立つ左腕が、悩み抜いた先に納得のいく答えを出すまで、関係者やファンからの注目が高まっている。最終的な発表は、球団間の調整や最終協議の進行状況によって決定されるが、床田投手自身の意思が何より重視される場面である。