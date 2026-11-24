慶應義塾大学4年広池浩成投手がニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結ぶ。西武本部長の父も育成姿勢に賛同。156キロ右腕の米独立ルート決意。

慶應義塾大学 4年の 広池浩成 投手（22）が、来年よりメジャーリーグベースボール（ MLB ）の ニューヨーク・ヤンキース 傘下でプレーする マイナー契約 が最終段階に入っている。

24日に横浜市での取材に対し、最速156キロの右腕は日本球界を経由せずに海を渡る決意を明確にした。西武ライオンズの広池浩司球団本部長を父に持つ広池投手は、世界一を目標とする新しい冒険への準備を着実に進めている。

Also read 南京で三国時代の墓を発見 呉の重臣・張昭の墓と確認

ヤンキース育成体制への期待と駆け込み契約

広池投手は、12日に実施されたヤンキースとの面談で、組織の選手に対する本気度の高さに感銘を受けたと明かした。タンパにあるマイナーの拠点への上層部スタッフが居住し、獲得した選手を責任を持って見届ける姿勢が、彼の渡米を決断させる大きな要因となった。

今年春にこの道を選んだ理由について、広池投手は自分が25歳や26歳になったときに、高いレベルのピッチャーとして成長できる環境が米国にあると判断したことを説明した。米国への渡航そのものがゴールではなく、長期的な成長プロセスの中で自分が必要とする環境がそこにあると確信した。

契約のタイミングについては、昨年末のロックアウト影響を避けられたことを安心材料に挙げた。国際アマチュア選手は通常、11月1日までに登録を完了しないと翌年1月15日からしか契約できないが、広池投手は大学生年代に認められている「例外措置」を9月に申請し、これが承認された。

Advertisement

これにより、本来であればロックアウト期間中となる12月1日以降に契約が締結されるはずだったものが、来年1月15日の解禁日を待たずして契約を交わすことが可能になった。広池投手自身を、ギリギリの1年ではあったがMLB側が認めた「駆け込み契約」のような状況であると表現している。

科学的アプローチと精神面の強化で球速向上

広池投手の野球観は、高校時代の大敗戦をきっかけに大きく変化した。慶應義塾高校3年生の時、夏の神奈川大会で東海大相模戦に1回2/3を4失点する惨敗を喫した後、国学院大学准教授の神事努氏の施設を訪れた。

それまで感覚的に野球に取り組んでいた広池投手は、ここで科学的なアプローチによるトレーニングの重要性を学んだ。この學術ベースの情報に基づいた指導を受けたことで、慶應義塾大学時代には球速が14キロ向上する結果をもたらした。

広池投手は、データや科学に基づいたトレーニングが間違いなく選手の成長につながると確信し、その考え方を現在まで貫いている。この科学的視点と精神的な強さは、父親である広池浩司氏から受け継いだものであると自覚している。

自走する姿勢と父・広池本部長との関係

現在広池投手が最も重視していることは、真摯に練習に向き合い、日々成長し続ける姿勢そしてどんなに打たれても次の一球を投げ続けるメンタルである。神事氏から精神面での教えを受け、他力ではなく自分で自走できる状態を作り出した。

Advertisement

自分で野球と向き合い、主体的にキャリアを構築できている背景には、父・広池浩司球団本部長との関係性が大きく影響している。本部長は西武球団の経営責任者として知られるが、息子への育成姿勢には伝統的な野球監督の厳しさだけでなく、現代的な視野も取り入れられている。

広池投手のプロフィールによると、2004年10月27日に広島市で生まれ、幼少期は住吉小学校のひばりが丘ヤンキースでプレーした経歴を持つ。慶應義塾中等部、慶應義塾高校を経て、大学では東京六大学リーグで通算29試合に登板し4勝3敗、防御率3.12を記録した。

MLB進出後の具体的な活躍目標と展望

広池投手の身体能力については、50メートル走6秒5、遠投120メートルを誇り、体格は身長1メートル80、体重85キロである。右投げ左打ちで、憧れの選手はニューヨーク・ヤンキースのコールと明かしている。

父の広池浩司氏も、息子のMLB挑戦に対して肯定的な見方を示している。西武球団本部長としての経験から、日本球界の現状とメジャーリーグの環境を比較し、息子にとって最適な成長の場がどこにあるかを冷静に判断した結果であった。

今後は、ヤンキース傘下のマイナーチームで公式戦に出場し、その実力を証明することが課題となる。広池投手は、この新天地で自分自身のポテンシャルを最大限に引き出すため、毎日研鑽を積む姿勢を崩さないと決意を語っている。

取材を行ったスポニチ本紙の柳内遼平記者は、元NPB審判員という経歴から、広池投手のバイタリティが父譲りである可能性に言及している。インタビュー終了後にはMLB担当記者に対して逆取材を行うなど、その積極性は今後のメジャーでの活躍にも期待を高めている。