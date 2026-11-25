広東省中山市からベトナム国境へ向かう自転車旅の記録。2016年の香港で取得した30日ビザにより、目的地の鹿児島県佐多岬の旅を思い出し、自由に街に滞在する新たな旅の始まりを記す。

広東省・中山市のラブホテルを一泊した後、筆者は直ちにベトナムとの国境を目指して自転車を漕ぎ出した。中山市から国境までの距離は約700キロに及ぶ。この旅の途中、筆者は大学3回生当時に行い、現在でも記憶に残る大胆な決意表明への回想に駆られた。それは、通学生活を送っていた茨城県から始まり、九州最南端の地である鹿児島県の 佐多岬 までを自転車で縦断するという壮大な冒険だった。当時、未熟な経験を積むしかなかった若者にとって、それはまさに一大事件のような体験であったが、その実態は別の意味で驚くべき速さで進行していた。

過去の実験的旅と現代の自由な滞在

1日120キロ以上を自転車で走り続けた結果、筆者はその3週間足らずで目的地に到着してしまった。静岡県焼津市、広島県尾道市、大分県佐伯市など、途中で長く滞在したいと思う魅力的な街々が点在していたものの、最南端という目標達成のミッションだけが頭をよぎり、あっという間に旅は幕を閉じた。この過去の経験は、筆者にとって「急がず、深く体験する」ことの大切さを後世に教える痛烈な事例となった。2016年の当時、日本のパスポート保有者は中国へ入国する際、滞在が15日以内であればビザを取得する必要がなかった。しかし、国境までの700キロという距離を考慮しても、15日あれば余裕をもって移動可能な範囲である。それでも筆者は、この制約を取り除くため、香港において30日間有効な中国ビザを敢えて取得していた。この決断により、日程に縛られることなく、見渡す限りの風景や街の佇まいに心惹かれるたびに、自由に立ち止まり、その土地に浸ることが可能になったのだ。

Also read 歩行者の死亡率、全米最多はニューメキシコ州とフロリダ州 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）

広東省内の通過地点と移動の実態

中山市を出発した筆者は、まず広東省の江門市で一泊の休息を取った後、次に同省の開平市という街へと足を運んだ。中国大陸を自転車で移動する際、基本的に避けて通れないのが幹線道路の走行である。その道は片側6車線という広大さを持ち、筆者は端っこを土ほこりをまといながら進んでいくしかなかった。この環境下でのサイクリングは、常に緊張と必死の思いを伴う過酷なものであった。しかし、そんな中でふと目に留まったのが、路肩に停められた観光バスだった。それは一見するとツアー旅行の集団を示唆する存在だったが、車内を確認すると誰も乗っておらず、奇妙な沈黙が漂っていた。

Advertisement

見知らぬ道路と景色の一変

バス停の背後にある脇道が気になった筆者は、そこを進んでみることにした。しばらくその小道を辿ると、突然、眼前の景色は一変した。幹線道路の騒々しさや黄土の塵とは無縁の、静寂と未知の風景が広がっていた。この瞬間、筆者は再び若い日の茨城県から鹿児島県佐多岬への旅を想起した。あの旅は速さだけを追う結果となったが、今回の広東省・中山市からベトナム国境へ向かう旅では、30日ビザという「時間的ゆとり」が確保されている。江門市や開平市といった通過地だけでなく、今後出会うであろうどんな小さな街でも、気に入れば長期滞在ができる。この自由さは、かつて焼津市や尾道市、佐伯市で得られなかった深みを、今回の旅に必ずや齎してくれるだろう。幹線道路の土ほこりを払い、脇道へ逸脱する勇気が、次なる発見を呼び込む鍵となっている。