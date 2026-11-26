広島銀行は2027年7月の稼働を目指し、個人ローンの業務基盤を米nCinoのクラウド型システムへ切り替える。地方銀行DXの課題克服と、生成AIを活用した業務効率化の具体策について解説する。

広島銀行 は、米国nCino社のクラウド型銀行システムを利用し、 個人ローン の業務基盤を刷新すると発表した。この新たなシステムは2027年7月の稼働を目標としており、銀行の業務フローを外部システムの標準的な機能に統合する「標準化」を推し進める計画だ。

広島銀行HDのDX戦略と石原和幸氏の提言

広島銀行HDのDX統括部長である石原和幸氏は、11月12日に東京都内で開催された米nCino主催のイベント「nCino Summit Japan 2026」において、グループのDX戦略に関する重要な現状を明かした。石原氏は、ひろぎんグループがこれまで生成AIを自前で組み込んで融資の稟議書作成などデジタルトランスフォーメーションを積極推進してきたことを振り返ったが、実態は複雑な課題を抱えていたと語った。石原氏は、これまでに成功した企画は個人ローン業務のDXのみであると率直に認め、他の取り組みについては「小ぎれいな言葉」に過ぎないという実情を披露した。地方銀行では業務ごとに組織が分断されており、横串を刺す役割を担うDX統括部と各部門との連携が困難な構造的問題が存在するためだ。

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個人ローンDXが成功した背景とnCinoの役割

この難局の中で導入議論が具体化したのが、傘下の広島銀行が2026年7月に発表した米nCino社の採用措置である。nCinoは、融資の申し込みから審査、実行までの一連のプロセスを単一のクラウドプラットフォーム上で処理できる銀行向けサービスを提供している。石原氏は、個人ローン業務DXが唯一成功した理由として、ローンセンターの孤立した実態を挙げる。営業現場や本部から離れた場所で昔ながらの事務作業が続いており、残業時間も減少せず「ガラパゴス化」していた状態だった。石原氏は、当初の反応は「正直『ふーん』というぐらい」冷ややかであったと振り返る。しかし、DX統括部に在籍するコンサルティング会社出身の担当者による提案が転機となった。本格的な改革を目指すなら、nCinoの導入により抜本的な変革が可能になるとの提案を受け、「本当にそうなら、絵を描いてみよう」という話に至り、検討が加速した。

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業務見直しとAI・RPAの活用による前段階の取り組み

導入決定に至る過程では、まず既存業務の見直しが徹底されてきた。広島銀行は2024年度から住宅ローンの仮申し込み手続きをWeb上で完結させる施策を実施し、デジタル化の土台を整えた。さらに、AI-OCR（AIを搭載した光学的文字認識）やRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）などの技術も導入し、業務の自動化と効率化を推進してきた。これらの取り組みは、新しいクラウドシステムへスムーズに移行するための重要な前段階として機能し、現場の負担軽減とデータ連携の基盤を構築した。これらの積み重ねがあったからこそ、nCinoという外部プラットフォームへの依存度が高い移行計画が現実的なものとなった。

2027年7月稼働に向けたSalesforceとの連携

今後、広島銀行HDは2027年7月の稼働を予定している新システムへ向けて準備を進める。計画では、米nCinoの銀行向けプラットフォームと、米Salesforce社の営業支援システムを組み合わせて利用する。この二つのクラウドサービスの連携により、個人ローン業務の基盤を全面的に新しいものへ切り替える。これにより、融資プロセスの透明性向上、審査時間の短縮、顧客へのサービス品質の向上が期待されている。ひろぎんホールディングスは、このプラットフォームと組織カルチャーの変革を支えることで、地方銀行における次の世代の営業への変革を実現する狙いがある。横浜銀行の経営陣も同イベントに登場し、プラットフォームと組織文化の重要性を語っており、両行の共通する課題解決へのアプローチが注目されている。