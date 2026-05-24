Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

広島名原：ニューヒーローの誕生だ！初の１番抜てき！

Baseball News

広島名原：ニューヒーローの誕生だ！初の１番抜てき！
新ヒーローの誕生広島名原Pokéfébu A1
📆5/24/2026 12:05 AM
📰Daily_Online
25 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 68%

広島名原が、 projektů12325.com／baseball /named oname/ of Hiroshima was traded under control on 21st, making his first marquee appearance. 3 consecutive starting appearances, releasing singles in 2 hits.

鯉にニューヒーローの誕生だ。 広島の名原典彦外野手（２５）が初の １番抜てき に応えた。 広島名原 が、 ２試合連続スタメン出場 ２安打 をマークした。 名原は初回の第１打席で 中前打 を放ち先制のホームを踏み、四回には 左前へはじき返した

試合後は初のヒーローインタビューに登場し、初々しい笑顔を見せた若鯉。 広島名原は、２１日に支配下登録されたばかりのフレッシュな力がチームの起爆剤となっている。 広島名原は、『もうとにかく必死に、どうにかチームのためにと思って試合に入りました』と、チームのために必死だった。 広島名原は『エラーでも何でもいいから出塁して、流れを持って来たいと思っていた』と、充実感をにじませた。

広島名原は、３年目が終わった昨オフに、母校・瀬戸内高を訪れ、前監督で現在は部長を務める長谷川義法氏と父・誠さんも話した。 長谷川部長は『２０代中盤。 今後の生活もあるから、実は本人には言っていないけど、お父さんと私で、次の就職について話をしていた』と言い、自分が勝負をしたいので背中を押した。 広島名原は、高校時代からムードメーカーで、何事にも謙虚に、一途に取り組む人柄だ。

だからこそ、諦めずにバットを振り続ける姿を応援した。 プロ初のヒーローインタビューでは、名原は左翼席に陣取る鯉党に向かい、帽子を取って深々と頭を下げた。 大きな拍手もあるが、新たな力に変えた

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daily_Online /  🏆 15. in JP

新ヒーローの誕生 広島名原 Pokéfébu A1 １番抜てき ２試合連続スタメン出場 ２安打 中前打 スタートのホーム 左前へはじき返した ヒーローインタビューに登場 ヤングピッチャーの喜び チームのために プレーオフに向けて

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ビシエド特大弾含む４打点で中日が勝利／巨人戦詳細 - プロ野球 : 日刊スポーツビシエド特大弾含む４打点で中日が勝利／巨人戦詳細 - プロ野球 : 日刊スポーツセ・リーグ首位の巨人が、同5位の中日と対戦。https://www.nikkansports.com/baseball… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

ＪＲ東日本－三菱岡崎他／都市対抗スコア速報中 - アマ野球 : 日刊スポーツＪＲ東日本－三菱岡崎他／都市対抗スコア速報中 - アマ野球 : 日刊スポーツ都市対抗大会第4日は1回戦3試合。https://www.nikkansports.com/baseball/amate… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

ホンダ鈴鹿－ＮＴＴ西日本ほか／都市対抗速報中 - アマ野球 : 日刊スポーツホンダ鈴鹿－ＮＴＴ西日本ほか／都市対抗速報中 - アマ野球 : 日刊スポーツ都市対抗野球大会第7日は2回戦3試合。https://www.nikkansports.com/baseball/ama… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

ホテルでお好み焼き体験！NAGI Hiroshima Hotel & Lounge、LAZULI Hiroshima Hotel & Loungeにて宿泊客向けに無料のお好み焼き体験を開催中。ホテルでお好み焼き体験！NAGI Hiroshima Hotel & Lounge、LAZULI Hiroshima Hotel & Loungeにて宿泊客向けに無料のお好み焼き体験を開催中。株式会社サン・クレアのプレスリリース（2022年6月6日 14時13分）ホテルでお好み焼き体験！NAGI Hiroshima Hotel & Lounge、LAZULI Hiroshima Hotel & Loungeにて宿泊客向けに無料のお好み焼き体験を開催中。
Read more »

NAGI Hiroshima Hotel & LoungeとLAZULI Hiroshima Hotel & Loungeは外国人旅行客にネームカードをお渡しする取り組みを開始NAGI Hiroshima Hotel & LoungeとLAZULI Hiroshima Hotel & Loungeは外国人旅行客にネームカードをお渡しする取り組みを開始株式会社サン・クレアのプレスリリース（2023年6月13日 19時50分）NAGI Hiroshima Hotel & LoungeとLAZULI Hiroshima Hotel & Loungeは外国人旅行客にネームカードをお渡しする取り組みを開始
Read more »

HIROSHIMA ORIZURU TOWER × ART BORN HIROSHIMA FLOWER : Art in Bloom ひとつの種が、幾重にもひらく おりづるタワー９周年イベント実施HIROSHIMA ORIZURU TOWER × ART BORN HIROSHIMA FLOWER : Art in Bloom ひとつの種が、幾重にもひらく おりづるタワー９周年イベント実施HIROSHIMA ORIZURU TOWER × ART BORN HIROSHIMA FLOWER : Art in Bloom ひとつの種が、幾重にもひらく おりづるタワー９周年イベント実施 おりづるタワー株式会社のプレスリリース
Read more »



Render Time: 2026-05-24 03:05:37