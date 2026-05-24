広島名原：ニューヒーローの誕生だ！初の１番抜てき！

広島名原が、 projektů12325.com／baseball /named oname/ of Hiroshima was traded under control on 21st, making his first marquee appearance. 3 consecutive starting appearances, releasing singles in 2 hits.

鯉にニューヒーローの誕生だ。 広島の名原典彦外野手（２５）が初の １番抜てき に応えた。 広島名原 が、 ２試合連続スタメン出場 し ２安打 をマークした。 名原は初回の第１打席で 中前打 を放ち先制のホームを踏み、四回には 左前へはじき返した 。

試合後は初のヒーローインタビューに登場し、初々しい笑顔を見せた若鯉。 広島名原は、２１日に支配下登録されたばかりのフレッシュな力がチームの起爆剤となっている。 広島名原は、『もうとにかく必死に、どうにかチームのためにと思って試合に入りました』と、チームのために必死だった。 広島名原は『エラーでも何でもいいから出塁して、流れを持って来たいと思っていた』と、充実感をにじませた。

広島名原は、３年目が終わった昨オフに、母校・瀬戸内高を訪れ、前監督で現在は部長を務める長谷川義法氏と父・誠さんも話した。 長谷川部長は『２０代中盤。 今後の生活もあるから、実は本人には言っていないけど、お父さんと私で、次の就職について話をしていた』と言い、自分が勝負をしたいので背中を押した。 広島名原は、高校時代からムードメーカーで、何事にも謙虚に、一途に取り組む人柄だ。

だからこそ、諦めずにバットを振り続ける姿を応援した。 プロ初のヒーローインタビューでは、名原は左翼席に陣取る鯉党に向かい、帽子を取って深々と頭を下げた。 大きな拍手もあるが、新たな力に変えた





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新ヒーローの誕生 広島名原 Pokéfébu A1 １番抜てき ２試合連続スタメン出場 ２安打 中前打 スタートのホーム 左前へはじき返した ヒーローインタビューに登場 ヤングピッチャーの喜び チームのために プレーオフに向けて

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