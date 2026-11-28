プロ野球広島東洋カープの小園海斗内野手（26）と、モデルでインフルエンサーの渡辺リサ（24）が8月31日、突如としてSNSで離婚を発表し、ネットユーザーたちの…

プロ野球広島東洋カープの小園海斗内野手（26）と、モデルでインフルエンサーの渡辺リサ（24）が8月31日、突如としてSNSで離婚を発表し、ネットユーザーたちの間で「最近まで仲が良さそうだったのに」と戸惑いが広がっている。

離婚に至った経緯や理由について伏せられたままということもあるが、ファッションショーに夫婦そろって出演して観客を沸かすなど、仲睦まじい様子を見せてきたからだ。 小園を取り巻く「ゾンビたばこ騒動」の影響など、さまざまな説が飛び交う一方、「NEWSポストセブン」からは2人の関係にまつわる証言も出てきている。 なぜ夫婦生活に終止符を打つ決断をしたのか。 突然の発表と「円満ではない」文面にファンが抱く違和感 小園がインスタグラムのストーリーズ機能を使って投稿したコメントの全文は次の通りだ。

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◇ ご報告です。 この度渡辺リサさんと離婚をしました。 離婚の経緯などはお控えさせていただきます。 今後とも温かいご声援よろしくお願いします。