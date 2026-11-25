広島の鈴木健矢投手（２８）が２５日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、２１００万増の５１００万円でサインした。中継ぎとして開幕を迎えた今季は、シーズン途中に先発でもフル回転。自己最多の３５試合に登板し３勝２敗、防御率２・５０を残した。ど...

広島・鈴木 大幅２１００万増に頬緩む「しっかりねぎらっていただきました」 来季も最強便利屋で「チームに貢献」広島の鈴木健矢投手（２８）が２５日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、２１００万増の５１００万円でサインした。

中継ぎとして開幕を迎えた今季は、シーズン途中に先発でもフル回転。 自己最多の３５試合に登板し３勝２敗、防御率２・５０を残した。 どんな場面でも、任された仕事を遂行するのが右腕の強み。 来季も鯉の“最強便利屋”としてマウンドに立ち続ける決意だ。

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（金額は推定） 大きな存在感を示したサブマリンが、大幅増を勝ち取った。 契約を更改した鈴木は、球団からの評価に頰を緩め、「『本当にいてくれて助かった』『いなかったらどうなっていたか分からない』と言っていただいた。 しっかりねぎらっていただきました」。２１００万増の５１００万円でサイン。 献身的な働きが認められた証しだった。