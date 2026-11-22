広島県福山市で、住民の手弁当で開催されるウミホタル観賞会が、不登校の子どもたちの居場所づくりから始まって、幅広い世代が参加する新しい地域コミュニティへと成長している。主催者は自然を介した交流を通じて、学校以外での社会とのつながりを模索し、子育て世代にも心強い存在となっている。

広島県 福山市 内海町の海岸で第４木曜の夜、青白く発光する甲殻類「 ウミホタル 」の観賞会が開かれている。 近くに住む玉野元美さん（５３）が３年ほど前から、手弁当で開催。 不登校 の子どもたちの居場所作りという当初の狙いを超え、観賞会には幅広い年代の人が集まり、新しい 地域コミュニティ ーへと育ちつつある。

（浦西啓介）玉野さんが、不登校の子どもに思いをはせるきっかけとなったのは長男（２７）だった。 小学校低学年の頃、同級生とうまくなじめず、「学校に行きたくない」「ずっと部屋にいたい」と言い出した。 そうして学校に通い続けた経験から、長男にも「月に２日は『休日』にして、学校に行かなくていいよ」と提案。 そして、自らはＰＴＡ役員を買って出て教諭とつながりを作ることで、「息子の足が学校から遠のかないように」して不登校を防いだ。

Also read Diamond Foundryが世界初の200mm単結晶ダイヤモンドウェハを製造、AIチップ冷却危機の解決へ

ただ、不登校の児童生徒は全国的に増加し、県内も例外ではなかった。 玉野さんはそんな子どもたちのために、学校以外で社会とつながる場所を、と考えるようになった。

「組織を作るような大上段に構えたやり方をせずに、サポートしたい」と模索を続けた。 転機は７年前、現在の家に引っ越して訪れた。 近所の人からウミホタルを教えられた。

Advertisement

「ウミホタルを見ようと呼びかけたら、不登校の子たちも参加してくれ、自然と参加者同士で人間関係が芽生えるのでは」とひらめいた。 子育て世代の参加も多くなっている。 小学１年と４年の男児を連れた女性（３８）は「玉野さんは何でも受け止めてくれるので、ママ友に言えないことも話せるし、気持ちが楽になる」と語る。 玉野さんは言う。

「かつては行政の支援を受ける前に、地域の人たちがサポートしていた。 そんな人と人の関係が築ける場所になれば」