広島・高井監督\"覚悟はしてた\" 登板時のブーイング受け止める 骨折の近本からの言葉胸に投球\"今チームのためにできることをないと近本さんに失礼\"

広島・高井監督は、阪神ファンからブーイングを受けた登板時において、近本選手の骨折によりチーム戦線離脱が事態となった。自身の失策が結果を大きく変えたと反省し、近本選手からのメッセージを胸に秘めた投球だったが、強いメンタルで自己を磨き続けてきたことに触れた。 4月26日に活躍した近本に elə反省したコメントがあったが、アカデミーではブーイングされたことは珍しくないと知っている。任天堂VS岡崎というポジションが思い出せたとドラ開封の知られざる真実に？ ferontー解説、フルコメントが待たされました

広島・ 高井監督 \"覚悟はしてた\" 登板時の ブーイング 受け止める 骨折の近本からの言葉胸に投球\"今チームのためにできることをしないと近本さんに失礼\"高井は4月26日の阪神戦で、投球を当てた近本が左手首を骨折し戦線離脱。

それ以降の甲子園のマウンドで、この日の登板時は場内の阪神ファンからブーイングを受けた。 試合後\"僕レベルのピッチャーが近本さんに当ててしまって、ああいう風な結果になってしまったら、やっぱり阪神ファンの人の気持ちも分かります。 ブーイングっていうのも、仕方ないというか、受け止めながら\... \"と振り返った。

近本にはその後、謝罪し本人からも\"気にしなくていい\"\"仕方のないことだ\"とメッセージを受け取っている。 それだけに高井は\"本当に、そこは変わらず僕のできることをしようと。 当てたからインコースに投げられないとか、そういうのじゃなくて\... \"と近本からの言葉を胸に秘めた投球だったと明かした。

強いメンタルだと指摘されると\"元々心がそんなに強い選手じゃないんですけど、高校でも大学でもそういう風に鍛えてもらったので。 そこが負けたら、僕じゃなくて\... \"と話した





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