広島ホームテレビ・岡本愛衣アナの広島愛 「選手の思いに迫ること大切に」高太一の発言に「さらに尊敬」

広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサーが、スポーツ取材を通じて感じた広島への愛着や、カープ・高太一投手とのエピソードを語る。

広島ホームテレビで活躍する 岡本愛衣 アナウンサー は、入社4年目を迎え、現在は毎週土曜昼に放送中の『ひろしま深掘りライブ フロントドア』でMCを務めるなど、その活躍の幅を広げている。

彼女はスポーツ取材を通じて感じたことや、広島への深い愛着を語ってくれた。

「すごくやりがいがあります。 私は入社前、そこまでスポーツに関わっていたわけではなかったので、本当に1からの勉強でした。 だからこそ、自分なりに気になった視点を大切にしています。 ディレクターからは『岡本が伝える意味を常に考えないといけない』とずっと言われていて、スポーツだと、私自身が詳しくないからこそ、選手の思いの部分に迫ることを大切にしています」と岡本アナは語る。

特に印象深いエピソードとして、昨オフに広島カープの高太一投手のトークショーで司会を務めた際の出来事を挙げる。

「高投手は去年3勝していて、私の感覚では『飛躍の1年だったんだろうな』という思いがあったんです。 だけど、40分ぐらい話していて、『来季がラストチャンス』と何度も言っていました。 どうしたらその思いになるんだろうと、純粋に疑問を抱きました」と振り返る。 その疑問をトークショー中に直接ぶつけると、高投手は広陵時代の同期である河野佳投手が昨オフに支配下から育成契約になったことに触れつつ、プロ野球の厳しさや覚悟の部分を語ってくれたという。

「その戦っている気持ちを知った時に、本当にすごいなと思いましたし、さらに尊敬しました。 そこはすごく印象に残っていますね」と岡本アナは語る。 広島のスポーツ文化については、「広島はスポーツが生活に溶け込んでいる街だと思います。 カープの試合がある日は街全体が盛り上がり、サンフレッチェ広島の試合も同様です。

そんな中でアナウンサーとして、選手の思いや地域の熱意を伝えることの重要性を日々感じています」と話す。 また、広島への愛着について、岡本アナは「地元の方々の温かさや、スポーツに対する真摯な姿勢に惹かれています。 私自身も広島の一員として、この街の魅力を伝え続けたいです」と力強く語った。 このような岡本アナの姿勢は、多くの視聴者に共感を呼び、彼女の成長とともに広島のスポーツ界にも新たな風を吹き込んでいる。

これからも彼女の活躍から目が離せない。 岡本アナは今後について、「まだまだ勉強不足ですが、1つ1つの取材を大切にし、視聴者の皆さんに感動を届けられるアナウンサーを目指します」と展望を語った。 広島のスポーツを支える彼女の情熱は、これからも多くの人々に影響を与え続けるだろう





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