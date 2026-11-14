広島の森下暢仁投手らFA行使表明、移籍先の行方に注目

広島の森下暢仁投手、床田寛樹投手、坂倉将吾捕手の3人がFA権行使を表明し、チームは主力流出の危機に直面している。巨人やDeNA、ソフトバンクが森下の獲得調査を進めているとみられ、今後の交渉の行方に注目が集まっている。

広島のエース右腕、 森下暢仁 投手（29）が、今年9月に取得した国内フリー・エージェント（FA）権の行使を11月4日に表明した。プロ野球の移籍市場で 森下暢仁 投手の去就に注目が集まっている。

広島では、先発の柱で今年4月に国内FA権を取得した床田寛樹投手（31）が11月6日に、今年7月に取得した「打てる捕手」の坂倉将吾捕手（28）が11月5日にそれぞれ行使を表明した。宣言選手は11月11日から全球団との交渉が可能になる。

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森下暢仁の移籍先候補と各球団の動き

森下暢仁投手については、巨人、DeNA、ソフトバンクが獲得調査をしているとみられている。

一部報道によると、巨人は森下暢仁投手に5年総額25億円規模で年俸4億円以上を用意しているという（2026年11月5日）。11月11日には4年契約を準備しているとの報道もあった。

阪神は動向を注視しているとの報道があった一方、10月29日には阪神が獲得を見送る方針だと報じたメディアもあった。床田寛樹投手を巡っては、巨人、オリックス、中日が獲得に動いているとみられている。

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補償ルールと旧所属球団の受け取り額

広島が受け取れる補償は、選手ごとの年俸ランクによって決まる。森下暢仁投手と床田寛樹投手はAランク、坂倉将吾捕手はBランクに分類される。

今季推定年俸2億円の森下暢仁投手と、同1億8500万円の床田寛樹投手は、人的補償なしなら年俸の80％、人的補償ありなら年俸の50％を獲得球団から受け取ることができる。

今季推定年俸1億4000万円の坂倉将吾捕手は、人的補償なしなら年俸の60％、人的補償ありなら年俸の40％を受け取る。3人はいずれも初めてのFA権行使となる。

国内FAと海外FAの2度目の行使にあたる反復FAになると、金銭補償の金額は半分になる。FA補償制度は10月30日に日本野球機構（NPB）とプロ野球選手会が見直しに合意しており、今オフから翌年4月1日時点で35歳以上の行使者は補償不要となる。2027年と2028年オフには人的補償が撤廃され、旧所属球団はドラフト指名権か金銭のいずれかを選択する形に変わる。

選手たちが語った移籍への思い

森下暢仁投手は、11月4日にマツダスタジアムで報道陣の取材に応じ、やはり勝ちたいという思いを語った。自分を育ててくれた球団とチームメートへの思い出にも触れている。

森下暢仁投手は、メジャー挑戦の夢を持っており、高いレベルでプレーしたいと常々思っていると話した。そのうえで、その点も考えながら決めたいという姿勢を示している。

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床田寛樹投手は、11月6日にマツダスタジアムで、今も悩んでいると明かした。宣言残留も認められたため、考える時間をつくれるとしている。現役を長くやりたいとも語り、家族と話して後悔のない選択をしたいという。床田寛樹投手は契約年数を重視する方針だとみられている。

坂倉将吾捕手は11月5日、やってきたことがどれくらい評価されるのかが気になると話した。広島に残ってほしいと強く言われたことにも言及している。心が動くか動かないか、カープでという思いになるのか挑戦したい気持ちになるのかは、まだ決まっていないという。

野球解説者の高木豊氏（68）は、11月8日に公開した自身のYouTube動画で、森下暢仁投手の移籍先としてソフトバンクを本命視した。1勝の価値が上がるという点を挙げ、ソフトバンクが本気で動けば移籍するとの見方を示している。

広島の残留交渉と主力流出の危機

広島は3選手の宣言残留を認めている。森下暢仁投手に対しては、年俸増額と複数年契約を用意する模様だと伝えられている。

広島は、Bクラス（4位以下）が6度ある一方で、主力3人が同時にFAで流出する危機に直面している。宣言後も残留交渉を続けるとみられており、残留の可能性も残っている。

宣言選手は11月11日から全球団との交渉が可能になる。森下暢仁投手、床田寛樹投手、坂倉将吾捕手の3人の決断が、広島の来季の戦力構想を大きく左右することになる。