10月1日の指定薬物騒動により広島東洋カープから戦力外通告を受けた選手が、OI新潟アルビレックスBCへの入団を表明。鈴木本部長らカープ関係者への感謝とファンへの謝罪を述べ、今後はOI新潟で謙虚にプレーして恩返しすると決意を新たにした。

10月1日に「ゾンビたばこ」と呼ばれる 指定薬物 を巡る一連の騒動によって、球団から「信頼関係を築くことが難しい」として 戦力外通告 を受けていた。 今月17日にバンテリンドームで行われたトライアウトには参加していた。

今回のコメントでも「ドラフトの時に指名をいただいた鈴木本部長をはじめとした広島東洋カープの関係者の皆様には、成長させていただいた感謝の気持ちでいっぱいです。 自分の至らぬ行動により、ファンの皆様、球団関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを、深く反省しております。 心よりお詫び申し上げます。 今回のことをきっかけに、改めてプレーできることのありがたみを感じています。

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今はプレーでお返しすることしかできませんが、お世話になった広島東洋カープに関わる全ての皆様、そしてファンの皆様に恩返しができるよう、精進して参ります」と思いを記した。 オイシックスについては「オイシックス新潟アルビレックスBCは、今シーズンの新潟での試合で対戦した際に、ひたむきにプレーする選手たちに刺激をもらい、自分自身を見つめ直すきっかけになったチームです。 オイシックス新潟アルビレックスBCのファンの皆さんにも認めてもらえるように、来シーズンから謙虚に全力でプレーしていきます」と決意を込めた。