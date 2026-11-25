物議をかもすキャンペーンやSNS時代の自己実現をめぐる対話集を発表した広告界の風雲児が、有名になりたいという欲求の本質と、SNS上の自分と現実のギャップに悩む人々へのメッセージを語った。

世界的ラッパーのケンドリック・ラマーを起用して、行政機関の黒塗り文書を皮肉った広告を国会議事堂前駅などに掲げたり、人気歴史漫画『キングダム』を「今、一番売れているビジネス書」と打ち出したり…と、物議をかもすキャンペーンに関わった広告界の風雲児。

最新の対談集『「何者」かになりたい 自分のストーリーを生きる』（集英社）も世の中の一部をザワつかせている。 ＳＮＳ全盛時代に多くの人が願う「何者かになりたい」という欲求の正体を、「何者かになりたい」と悩む人たちと考えたものだ。

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「この言葉に振り回されている人は多いですね。 何者かになろうと思う人も、実際に何者かになった人も、それなりにもがき続けています。 いろいろな人と話したことで、『有名になった方がいい』とか『有名になっていいことはない』とか、ひとつの価値観の押しつけにならないのがよかったですね」 対談相手は、高校生起業家として知られる天才プログラマー・山内奏人、「明け方の若者たち」の作家・カツセマサヒコ、ネットの報道番組のプロデューサー・郭晃彰、気鋭のホテルプロデューサー・龍崎翔子ら９人。

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「対話のきっかけは、『３日でフォロワー５万人増』で注目を浴びた女子大生のくつざわさんと話して、ＳＮＳの自分のイメージと本当の自分とのギャップに苦しめられている感じがしたからです。 僕にもそんな時期がありました。 そういう意味でも、読んだ方の『気がラクになった』『肩の力が抜けた』という反応がうれしかったです」