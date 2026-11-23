来年4月の統一地方選を見据えた立憲民主党と公明党の選挙協力が広がりを欠いている。先の衆院選直前に両党で結党した「中道改革連合」の惨敗、さらに3党合流の頓挫という「苦い過去」が今も尾を引いているからだ。立民、公明ともに選挙協力が見通せない地…

来年4月の統一地方選を見据えた立憲民主党と公明党の選挙協力が広がりを欠いている。 先の衆院選直前に両党で結党した「中道改革連合」の惨敗、さらに3党合流の頓挫という「苦い過去」が今も尾を引いているからだ。

立民、公明ともに選挙協力が見通せない地域もあるだけに、それぞれ独自で足場固めを急ぐ。 公明の西田実仁幹事長は20日の記者会見で立民との選挙協力について、3党合流の頓挫を踏まえ、「枠組みが変わったが、協力関係ができている地域については進めるというスタンスだ」と述べた。 選挙協力に「温度差」 統一地方選で選挙協力が想定されるのは41の道府県議選だ。 公明が候補者を擁立せず、立民候補者が挑む選挙区では公明が立民候補者を支援－。

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その逆のパターンもあり得るが、立民幹部は「地域によって協力関係の良しあしがあり、温度差がある。 まだら模様だ」と明かす。 そもそも自民、公明両党による連立政権時代も選挙協力は容易ではなかった。20年以上にわたる長年の信頼関係を土台に試行錯誤した末に構築した「産物」だ。 中道の惨敗、合流頓挫を引きずったままの立民と公明の選挙協力は至難の業といえる。

合流協議の過程で安全保障、エネルギー政策などを巡り両党の溝が蒸し返された政策の不一致も横たわる。 先の衆院選で中道から出馬、落選した立民系の元衆院議員は「3党合流の約束を反故にされた公明としては選挙協力なんてできない空気が今もあるようだ」と推し量る。 実際、公明関係者は「地方選の連携は限定的だ。 あまり意味はない」と突き放す。

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「公明が高市早苗政権後にすり寄る思惑があるならば、バランスをとった投票行動になるのではないか」（野党関係者）との見方もある。 根強い宗教アレルギー 一方、立民中堅は「創価学会」を支持母体とする公明に対し「立民支持者には宗教アレルギーが根強い」と明かす。 国政の不協和音は地方の現場に波及する。 統一地方選に挑む首都圏の現職の立民候補予定者は、政党支持率の低迷や新興政党の参戦にも触れ、逆風を肌で感じる。

「公明票に期待したいが、中道の結果をみれば、あてにできない。 自力で地道にやるしかない」と腹をくくる。 （末崎慎太郎、岡田浩明）