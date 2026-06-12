幽霊豪華客船を舞台にしたビジュアルノベル『Fantôme Rapport -Intermezzo-』がSteamで2026年冬にリリース決定

幽霊豪華客船を舞台にしたミステリーとホラーを融合させたビジュアルノベルゲーム『Fantôme Rapport -Intermezzo-』のSteam版が2026年冬にリリース予定であることが発表された。ブラウザゲームや動画で公開されていた『Fantôme Rapport』をベースに、シナリオの大幅加筆修正とマルチエンディングの導入が行われ、ゲームのボリュームも大きく増加している。プレイヤーは記憶喪失の主人公となり、船内をさまよう化け物とミステリアスな女性たちとの関わりながら、船の秘密を解き明かす。プロ声優陣によるボイスや選択肢による分岐システムを搭えした、没入感のある体験が期待される。

『 Fantôme Rapport -Intermezzo-』は、 幽霊豪華客船 を舞台にした ビジュアルノベル ゲーム の Steam 版として、2026年冬のリリースを予定している。 本作は、これまでブラウザ ゲーム や動画として公開されていた『 Fantôme Rapport 』をベースに、シナリオの大幅な加筆修正やマルチエンディングの追加などが施された作品となる。

Steamストアページの更新やプレスリリースによると、ホラー、ミステリー、心理描写の要素が強化され、ゲーム全体のボリュームも大きく増加している。 ゲームの進行はビジュアルノベル形式で、テキストに加えて立ち絵、ボイス、イラストなどが組み合わさり、幽霊豪華客船という閉鎖空間で繰り広げられる謎めいた物語が描かれる。 プレイヤーは記憶喪失の主人公となり、生者か死者かわからないミステリアスな女性たちと出会い、船内を徘徊する化け物に遭遇する中で、船や彼女たちの秘密を解き明かしていく。

選択肢によって物語の展開が変化し、運命をともにする女性も変わる複数のエンディングが用意される。 本編とギャルゲーパートの二つの要素で構成されており、女性キャラクターたちとの交流も描かれるという。 キャラクターとしては、時計技師のガラテア、聖職者のような外見のマノン、自称売れっ子小説家のあげは、そして少年ルカなどが登場する。 ボイスは川口莉奈、涼本あきほ、前田佳織里、古賀葵といったプロの声優陣が担当している。

開発はNTTソルマーレが手掛けており、同社はNTT西日本グループの企業で electronic books 事業やエンターテインメントコンテンツの制作・配信を手掛けている。 これまでに『Fantôme Rapport』の関連作品として、2025年1月に配信 started の動画ドラマパートやブラウザゲームのギャルゲーパートが展開されていたが、ブラウザゲーム部分は2026年3月に公開終了となっている。

SteamDBのデータによると、6月11日にタイトルが『Fantôme Rapport』から『Fantôme Rapport -Intermezzo-』へ変更され、本日新バージョンとして正式に情報公開された。 公式サイトやプロモーションビデオも同時に公開されている。 巨額の资源的な豪華客船が世界のどこかをさまよい続けるという設定で、閉ざされた環境でのサバイバルとミステリー、そして女性たちとのドラマが交錯する物語が期待される。 ゲームのボリューム増加とマルチエンディング化により、従来のブラウザ版とは一線を画する体験が提供される見込みだ





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