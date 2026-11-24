砂糖の摂り過ぎは健康によくないとされており、一部の親は子どもに甘い物を食べさせすぎないように気を配っています。かつてイギリスで導入されていた「砂糖の配給制とその撤廃」に着目した研究では、幼少期に砂糖の配給制を経験していた人々は、50代になった時点での生物学的年齢が若い可能性があるとの結果が示されました。

のデータを利用して、1951年10月～1956年3月に生まれた5万4201人のデータを分析しました。 この中には「母親の妊娠中から出生後2年間にわたり砂糖の配給制が実施されていた人」「妊娠中のみ砂糖の配給制が実施されていたが出生後は砂糖を自由に買えた人」「妊娠時点から砂糖が自由に買えた人」など、砂糖の配給制撤廃前後にまたがるさまざまな人が含まれています。

研究期間は母親の受精から生後およそ2年間の1000日間でした。 この期間は子どもの臓器が発達し、エネルギー利用やホルモン反応をコントロールするシステムが形成されます。 そのため、この期間中における栄養状態はその後の健康状態に長期的な影響を与える可能性があるとのこと。 という手法で生物学的年齢を測定しました。

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PhenoAgeは実年齢・血糖値・炎症マーカー・血球特性といった9つの測定値を組み合わせ、生物学的年齢を推定する手法です。 年齢・性別・出生地・母親の喫煙習慣などを考慮して分析した結果、「母親の妊娠中」に砂糖の配給制が実施されていた人は妊娠期間中から配給制がなかった人と比べ、50代時点での生物学的年齢が約0.26年若いことが示されました。 また、砂糖の配給制が「母親の妊娠中から生後1年間」に及ぶと生物学的年齢は約4ヶ月半、「母親の妊娠中から生後2年間」になると約5カ月も若くなりました。

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この関連性は男女ともにみられましたが、女性の方がより顕著だったと報告されています。 比較として、同時期にイギリス以外で生まれた6105人について調査したところ、出生時期に関連した同様の生物学的年齢の違いは確認されませんでした。 のリスクが約17％、慢性腎臓病のリスクが約22％低下することも示されました。 また、血糖値や白血球数などの測定値にも違いがみられたとのことです。

なお、生物学的年齢が約5カ月若いからといって、その人が5カ月長生きするというわけではありません。 また、追跡期間中にどのような生物学的年齢の推移をたどったのかや、被験者ごとの詳細な砂糖摂取量については不明だという点にも注意が必要です。 科学系メディアのScienceAlertは、「この研究は、幼少期に糖分摂取量を減らすことが病気の予防につながると証明するものではありません。 しかし、妊娠中や乳幼児期の栄養状態が、数十年後の健康にどのように影響するかを研究するための手がかりを提供するものです」と述べました。